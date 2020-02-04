大樂透春節加碼最後一週 99組百萬獎尚未開出

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）大樂透「春節大紅包」加碼進入最後一週，台彩總經理蔡國基表示，還有99組百萬加碼獎等著民眾來拿，大樂透今晚頭獎也上看新台幣3億元；威力彩頭獎已連9摃，6日頭獎上看4.5億元。

台灣彩券公司今天舉辦「刮刮樂新品上市記者會」。蔡國基說，逢春節加碼，大樂透從小年夜起，除頭獎外，每期另外增開9個號碼，對中其中6個就中「春節大紅包」百萬加碼獎，共有360組中獎機會，目前還剩99組。

蔡國基表示，如果今晚開獎結束還有剩餘組數未開出，將於7日活動最後一期全部送出；從目前每期銷售量推估，今晚約將開出18組，預估7日還會剩81組，這樣計算，可均分總獎金可能達8100萬元，將視當天開出組數均分，如果有多注對中同一組獎金，則再視中獎注數均分獎金，他呼籲別錯過。

同時，台彩今天現場也宣佈發行兩款全新刮刮樂，其中一款「好運天天」，為台灣首款使用金色鋁箔材質的刮刮樂，整張外觀看起來「金光閃閃」；只要刮出的「幸運號碼」對中「您的號碼」就中獎，共有4個頭獎新台幣100萬元，整體中獎率35.34%。

台彩表示，除獎金刮區外，「好運天天」也創新首創新增「今日好運小語」刮區，內含15句充滿正面能量的祝福語，例如煩惱退散好運來、人見人愛你最可愛、吃飽睡飽天天好健健康康人也夯等， 讓刮刮樂過程更有趣。

台彩指出，另一款今天上市的刮刮樂「獎金獵人」，是以分數加總概念設計的益智延長型遊戲，去年3月首度上市就受到不少民眾喜愛，因此再度推出；共有5個頭獎200萬元，總中獎率30%。

台彩統計，今年截至目前已發行19款刮刮樂新品，總獎項累計超過4357萬個，總獎金逾242億元。（編輯：鄭雪文）1090204