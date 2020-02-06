武漢肺炎疫情影響 九份遊客少3成加強防疫

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府觀光旅遊局今天表示，風景區瑞芳九份受到武漢肺炎疫情影響，遊客人數明顯減少3成，但仍有日本、韓國、菲律賓遊客前往。市府團隊已經全面消毒，商家也自主健康管理。

市府今天表示，公主遊輪旗下鑽石公主號出現10名武漢肺炎確診個案，這艘郵輪1月31日曾靠泊基隆港，共有2694名旅客入境，不過實際下船人數會有落差，因此無法確認這10名病患是否曾在基隆下船旅行。不過，從旅行社提供資料顯示，跟團旅客曾前往台北101、九份，另有部分旅客到故宮等地。

市府觀光旅遊局長張其強今天告訴中央社，目前鑽石公主號的旅客情況尚未完全明朗，盼商圈能共體時艱，以最嚴格的標準自主管理。

張其強表示，今天與瑞芳區長王坤南、九份商圈聯誼會理事長許立育，沿著九份老街了解店家健康自主管理情形，包括第一線的服務人員，全程戴上口罩，每天開門營業前，自主量測體溫，並做好店面消毒。

張其強說，要求商家保持通風良好，若服務人員發燒，務必主動到衛生所診治。今天九份遊客多數戴著口罩，人數比平日明顯少了3成左右，但仍有不少日、韓和菲律賓旅行團逛老街。

他說，昨晚8時在九份觀光客大多數都離去時，隨即由環保局瑞芳區清潔隊展開九份老街及周邊巷道，包括街道地面，排水溝和店鋪門面全面消毒。

環保局表示，有7名消毒工作人員，1輛水車及3輛水機，由瑞芳區清潔隊員引導消毒人員以漂白水消毒。總計使用超過3萬C.C.消毒水，到昨晚10時30分消毒完畢，由於沒有下雨，應可達到預期效果。

衛生局表示，將衛教宣導九份老街的商區營業場所，每天都要以漂白水消毒，以徹底防疫。（編輯：方沛清）1090206