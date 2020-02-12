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WHO定名COVID-19 台灣官方建議簡稱武漢肺炎

最新更新：2020/02/12 12:28

（中央社記者張茗喧台北12日電）WHO日前宣布將新型冠狀病毒定名為COVID-19。不過，中央流行疫情指揮中心今天表示，為方便民眾理解防疫訊息，官方發布訊息時仍會簡稱為「武漢肺炎」。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）解釋，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天上午接受媒體訪問時表示，因應新型冠狀病毒疫情，疾管署1月15日公告新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病。

莊人祥說，根據目前掌握到的狀況，WHO將武漢肺炎正式命名為COVID-19，該病毒名稱則由國際病毒分類委員會命名為SARS-CoV-2。

不過，莊人祥指出，由於「武漢肺炎」這個簡稱早已是民眾約定俗成的稱呼，為了和WHO公布的國際資訊接軌，同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」，也建議媒體於報導時採用上述原則稱呼。（編輯：葉俐緯）1090212

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