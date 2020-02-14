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入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網

最新更新：2020/02/14 18:35

（中央社記者陳怡璇台北14日電）因應武漢肺炎疫情嚴峻，行政院與衛福部共同開發「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，旅客填完資料、出示手機憑證畫面即可快速通關，近期可上線。

中央流行疫情指揮中心在今天例行記者會上宣布，為提升國內檢疫作業效能及旅客通關速度，中央流行疫情指揮中心宣布，行政院資通安全處與衛生福利部已共同主導開發「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統（入境檢疫系統）」，近期可正式上線。

系統上線後，持有國內各電信業者手機門號旅客，可在到航空公司櫃台check-in時，掃描QR Code，進入「入境檢疫系統」網站，利用在國外航站候機時間，先於線上輸入健康資料。

航班抵台後，開啟手機，健康申報憑證將經由簡訊自動發送；旅客入境時，出示手機憑證畫面，即可快速通關；透過「掃描、輸入資料、接收簡訊、出示手機」簡單四個步驟，就能完成。

如果旅客候機時間來不及上系統填報資料，航機抵台後再掃描QR Code進行線上填報，同樣可以使用服務。

指揮中心表示，先前均由國際港埠檢疫人員，在旅客入境時開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，電子化後可望減少人力負擔、提升效率。

指揮中心執行官周志浩表示，移民官及防疫人員工作量增加很多，辛勞大家都看在眼裡。除了招募96名定期契約助理、還有16名定期約用護理師，共112人。有些已到位，其他陸續報到中，也會補正職人員，並嘗試用資訊化方式減少人力負擔，也協調心理衛生單位提供支持。

內政部政務次長陳宗彥表示，已經與衛福部合作開發電子尋人系統，昨天已正式上線。被列為居家檢疫或隔離者，就算填寫多個地址，不論分布在哪裡，只要人一離開申告地址，系統會同步搜尋這些地點，縮短時間。

陳宗彥表示，系統目前是民政與衛政同步，後續會再與警政同步，若24小時內人沒有回到檢疫場所就會啟動。將來會納入中港澳學生居家措施，方便學校管理。

陳宗彥表示，跨部會傳遞資料會有時間差，資料電子化後可盡量縮短落差，從源頭找人及管理也比較容易、迅速及時。（編輯：李亨山）1090214

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