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鑽石公主號首批5台人下船 看到國旗激動落淚

最新更新：2020/02/19 16:22

（中央社台北19日電）爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號今天解除隔離，首批5名台灣乘客今天當地時間下午2時前已先後下船，他們看到駐日代表處人員舉著中華民國國旗歡迎時，激動地潸然淚下。

鑽石公主號爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，船上乘客自5日起隔離14天，病毒篩檢陰性且沒有與確診病患同房間者今天陸續下船。

除了先前已確診的4名台籍乘客已下船送醫治療，船上還有18名台籍乘客、2名台籍工作人員，其中5名台籍乘客今天下午已下船，由駐日代表處接往飯店，預計21日搭乘政府包機返台。

另外，今天也傳出船上第5名台灣人確診，但個案資料還不明。

駐日代表謝長廷今天偕代表處同仁及橫濱辦事處長張淑玲等人在候船室等候，並高舉中華民國國旗迎接下船的5位國人。

駐日代表處表示，5位台灣乘客當地時間下午2時前先後下船，他們看到代表處人員舉國旗歡迎，激動地潸然淚下。

謝長廷代表政府向他們一一表達慰問之意，陪同前往的疾病管制署蘇醫生則說明返台檢疫事宜及相關注意事項，5位國人均表示感謝。

駐日代表處表示，5名國人最後在駐日處人員引導下，上車直接前往飯店。

有關派包機接回鑽石公主號上台灣民眾一事，交通部長林佳龍今天稍早前表示，華航已經準備好，外交部也與日本政府協調安排21日從日本羽田機場起飛。（編輯：林憬屏）1090219

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