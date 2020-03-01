武漢肺炎確診者痊癒又陽性 可能原因有2種

（中央社記者陳偉婷台北1日電）一名因確診武漢肺炎留置日本的鑽石公主號旅客，痊癒後回台又確診。專家張上淳今天說，國內外報告發現，有些病人採檢會時陰時陽，包含採檢方式、病毒量都可能影響。此個案多次採檢才確診。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，台灣新增1名COVID-19（武漢肺炎）確診個案，為先前經日方檢驗陽性後住院，2月26日返台後再度採檢而確診。

指揮中心指揮官陳時中說，這名確診者當時經日方治療痊癒且2次採檢都是陰性，2月26日才以特別安排回台，做好防護措施，全程戴口罩，且座位前後2排都沒有安排其他旅客。回台也有專人協助檢疫，並由救護車帶到醫院隔離採檢。

在此案或許透露武漢肺炎病毒的特別之處，已經治癒且2採陰性的病人，後續採檢時仍有可能出現陽性反應。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會回應中央社記者提問時表示，截至目前為止，不管是國內個案或國外的報告，都可以看出病人採檢有可能時而陰性、時而陽性。在台灣的個案中，整個住院過程，也可能會有時陰、時陽的狀況。

張上淳表示，會造成時陰時陽的可能性，包含採檢的部位，可能採的比較廣泛一點或範圍小一點，影響到採檢拭子有沒有黏到病毒；另一個可能是病人在疾病後期，身體病毒量愈來愈少，就可能時陰時陽。

張上淳說，這類型時陰時陽的個案，病毒量都非常低。確診的此名鑽石公主號病人，回台後的第1次採檢也是陰性，但抱持警覺，第2次採檢在陰跟陽之間，再採第3次而確診。看起來病毒量也很低。

目前國際標準都是2採陰性、臨床症狀改善後就可解除隔離；張上淳表示，在台灣，因個案還沒有很多，採取相對嚴格的措施，必須3採陰性才能解除隔離。

陳時中說，武漢肺炎病毒大家了解有限，且各國的病毒基因序列也都在變化，在醫療量能充足時，採取3採陰性才出院。（編輯：張雅淨）1090301