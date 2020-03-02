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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

同機遇鑽石公主號武漢肺炎復陽病例 台灣團赴以色列遭遣返

最新更新：2020/03/02 13:34
11名台灣旅客與一名曾搭乘鑽石公主號（圖）郵輪、確診武漢肺炎的以色列乘客同機，結果全團遭遣返。（共同社提供）
11名台灣旅客與一名曾搭乘鑽石公主號（圖）郵輪、確診武漢肺炎的以色列乘客同機，結果全團遭遣返。（共同社提供）

（中央社記者陳偉婷台北2日電）11名台灣旅客與一確診武漢肺炎以色列乘客同機，結果全團遭遣返。指揮中心應變官莊人祥今天說，已掌握11名旅客，將在下午抵台並在機場初步篩檢，若無症狀則返家居家隔離14天。

一赴以色列的11名台灣旅遊團，與一名確診為COVID-19（武漢肺炎）的以色列乘客同班機，遭所搭乘的土耳其航空要求全團直接出境。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥中午接受聯訪時表示，據了解，此台灣團2月28日進到以色列時，因所搭乘的土耳其航空班機上，有一名以色列籍的武漢肺炎確診者。

莊人祥說，這確診者為當時在鑽石公主號郵輪上的以色列人，是郵輪上的確診者之一，在日本治療完搭機返國，剛好與此台灣旅遊團同班機。結果這名以色列人到以色列後，又被驗出陽性。航空公司決議機上全數乘客都遣返，並非只有台灣團遭遣返。

莊人祥說，此團原定昨天抵台，因班機轉機延誤等因素，改至今天傍晚抵台，目前指揮中心已掌握。因此團旅客為確診者的同機接觸者，等此團抵台後，檢疫人員會在機場進行發燒、呼吸道等初步篩檢，若有疑似症狀者，將進一步送醫採檢，無症狀者則返家，進行居家隔離14天。（編輯：李亨山）1090302

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