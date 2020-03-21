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各州武漢肺炎防疫接連跟進居家令 全美1/5人口受影響
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

捷奧團染疫婦人 發燒4天呼吸衰竭轉加護病房

最新更新：2020/03/21 16:35
中央流行疫情指揮中心21日下午舉行記者會說明最新疫情狀況，指揮官陳時中（右2）、疫情監測組長周志浩（左2）、副指揮官陳宗彥（右）、社區防疫組副組長莊人祥（左）交換意見。中央社記者謝佳璋攝　109年3月21日
中央流行疫情指揮中心21日下午舉行記者會說明最新疫情狀況，指揮官陳時中（右2）、疫情監測組長周志浩（左2）、副指揮官陳宗彥（右）、社區防疫組副組長莊人祥（左）交換意見。中央社記者謝佳璋攝　109年3月21日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）達153例、釀2死，另有2人重症正在加護病房，其中一例是從捷克、奧地利回台的婦人，14日回國時就出現發燒，短短4天就呼吸衰竭急送加護病房。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天國內新增1387例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬2743例，其中2萬910例排除，153例確診，分別為120例境外移入、33例本土病例。

確診個案中，共2人死亡，28人痊癒解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案大多為輕症，其中2人重症正在加護病房治療。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，其中一名重症個案是第61案，3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗後確診。

莊人祥說，該個案有高血壓、肥胖等潛在疾病，14日入境後才開始發燒，但16日已出現肺炎症狀，18日病情急轉直下，從X光片看來明顯惡化，且出現呼吸衰竭，緊急轉加護病房插氣管治療。

另一人是第34案的北部50多歲女性，也是北部醫院院內感染的指標個案，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗後確診。（編輯：屈享平）1090321

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