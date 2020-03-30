武漢肺炎再添3死 都有慢性病或癌症史

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北30日電）台灣武漢肺炎確診個案再添3死，其中一人體重過重，疑有高血壓，死於嚴重肺炎；一名50餘歲婦女因心臟衰竭不治；另一名60餘歲男性曾用奎寧類藥物治療，但仍藥石罔效。

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會宣布，30日新增8例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，包含7名境外、1名本土，這是台灣自3月17日每天新增2位數的病例以來，終於再重返個位數。

不過，指揮中心指揮官陳時中也宣布，除了29日晚間公布，一名奧地利、捷克旅遊團領隊因染疫過世（案108）外，另也新增2例死亡個案，分別為案34和案170，也都是在29日晚間死亡。

案108從確診到死亡僅11天，案170從確診到死亡則僅7天。

指揮中心發言人莊人祥也表示，以29日累計298例確診中曾有15例使用呼吸器（5%），有19例屬嚴重肺炎，約6.4%。

新增的死亡個案案34為50餘歲女性，是北部某醫院群聚的指標個案，該起醫院群聚累計9人確診，包含醫院護理師、清潔工染疫。

根據當時疫調狀況，這名50餘歲死者本身有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，醫院通報送驗，2月28日確診。

指揮中心疫情監測組長周志浩在記者會表示，案34入院時心臟狀況就不好，雖然經過治療，肺炎有明顯改善，本來以為會好，但晚期仍因心臟衰竭沒辦法挽救。

周志浩說，案108為40餘歲奧地利、捷克旅遊團的領隊，本身體重比較重，且心肺功能不佳，29日傍晚因嚴重肺炎往生。

與案108相關的奧捷旅遊團共有4人染疫，莊人祥指出，4人有3人重症（含案108），且3人都有高血壓、肥胖等慢性病；唯一沒有重症者年齡較輕，且也沒有慢性病。

另一名死者案170為曾有西班牙旅遊史的60餘歲男性，曾有癌症病史。

莊人祥說，這名60餘歲男性在3月21日確診住院後，23日有明顯肺炎，開始使用氧氣，且在24日使用奎寧類藥物，但狀況仍不佳，後續轉入加護病房，且情況惡化，死於多重器官衰竭。（編輯：管中維）1090330