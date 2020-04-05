2緬甸船員下船欲打電話 基隆港警攔下檢疫送辦

2名緬甸籍船員因與船長發生爭執，4日上午下船想打電話回家遭基隆港務警察總隊攔下，經檢察官複訊後，責付船務代理公司帶回原船。（基隆港務警察總隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年4月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）武漢肺炎疫情延燒，中央已宣布非本國籍一律限制入境，2名緬甸籍船員因與船長發生爭執，下船想打電話回家遭警方攔下，經檢察官複訊後，責付船務代理公司帶回原船。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續升溫，基隆港務警察總隊今天表示，2名緬甸籍男性船員昨天上午9時許從基隆港北櫃場管制站下船欲步行出港區，員警機警立即攔查並通知疾病管制署派員到場檢疫，所幸2名船員都沒有出現發燒、咳嗽等徵狀。

雖2名船員沒有肺炎徵狀，警方仍依防疫流程穿戴防護裝備偵訊並請通譯人員協助，經初步調查，2名船員與船長發生爭執後，因想和緬甸家人聯繫，由於船上網路訊號不穩才會離船尋找收訊更佳地點。

警方訊後依違反「入出國及移民法」移請基隆地檢署偵辦，經檢察官以數位遠距視訊複訊後，諭令2名船員責付船務代理公司帶回原船。

基隆港務警察總隊呼籲各港區船公司及船代業者，務必加強宣導配合中央流行疫情指揮中心公告，嚴禁外籍船員及工作人員下船登岸入境，如有違法將嚴查究責。（編輯：李錫璋）1090405