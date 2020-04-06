人多處待15分鐘要健康管理 11景點150萬人次符合

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6日說，據估算，清明連假曾到11熱門景點且待超過15分鐘者約150萬人次。圖為1日阿里山森林遊樂區人潮。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北6日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，據估算，清明連假曾到11熱門景點且待超過15分鐘者約150萬人次；如果到其他人潮多景點，待超過15分鐘是判斷標準，要自主健康管理。

指揮中心宣布，連假期間曾長時間到人潮擁擠景點應自主健康管理14天，儘可能不去上班；不過，人潮擁擠及長時間定義不明，有民眾質疑，為何僅列日前發布國家級警訊的11個景點，其他景點或購物商場人潮也很多。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，需自主健康管理者除曾到11個景點，也涵蓋其他人潮擁擠景點。希望民眾嚴格自主健康管理，盡量避免外出，外出戴口罩，有症狀不要上班、上課。

莊人祥會後接受記者訪問表示，以手機訊號估算，2日到5日曾到11個景點停留15分鐘者約150萬人次，這些人都要自主健康管理14天。這11個景點的篩選標準是依網路聲量決定，包含討論度、相關報導。

不過，他說，11個景點只是參考，關鍵是民眾要覺察，曾到人潮擁擠處超過15分鐘就應自主健康管理，不僅限這11個地方。

日前指揮中心發布國家級警訊的11個景點包括阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄市興達港、旗山老街、雲林縣北港朝天宮、花蓮縣東大門夜市與屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等景點。（編輯：李明宗）1090406