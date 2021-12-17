推動清真認證 高雄水產前進馬來西亞

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高雄市海洋局推動水產品清真認證計畫，16日辦理馬來西亞線上商務對接，17日舉辦成果發表會，現場由海洋局頒發清真認證證書給業者。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市海洋局推動水產品清真認證計畫，包括生鮮類、水產加工品等3家廠商的15項優質產水產品取得馬來西亞JAKIM清真認證，協助高雄市業者取得大馬清真市場入場券。

海洋局昨日辦理馬來西亞線上商務對接，輔導業者與馬來西亞在地通路商線上商務洽談；今天則是在高雄麗尊酒店舉辦成果發表會，現場由海洋局頒發清真認證證書，輔導的台灣清真認證產業有限公司說明認證經過，業者也親自解說自家產品優勢及特色。

海洋局新聞稿表示，取得馬來西亞JAKIM清真認證業者包括梓官區漁會、泉勝科技與天時福水產等3家廠商、15項優質產水產品。認證品項包含冷凍魷魚串、龍膽石斑、石斑魚、金目鱸、龍虎斑等生鮮類，還有虱目魚、鱸魚、秋刀魚、鯖魚相關水產加工品，以及常溫養身魚露。

海洋局副局長黃登福指出，為讓高雄市水產品在國際市場佔有一席之地，看準清真市場與商機，與農委會漁業署自民國107年超前佈署，輔導高雄市優質水產品進行清真認證計畫，迄今超過12家廠商100項產品取得國際清真認證。

黃登福說，清真認證是幫助業者取得進入他國清真市場的入場券，更重要的是後續商業對接。因此，今年與馬來西亞的龍脈控股有限公司合作，透過雙方線上商務對接，將這些取得JAKIM清真認證的水產品推廣至馬來西亞市場，幫助水產品業者拓展通路。

馬國龍脈控股有限公司執行董事許偉康表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間輔導認證相當辛苦，除了認證方代表在入境台灣後，需先入住防疫旅館檢疫外，課程也因為中央防疫規定需要以線上方式授予，但業者仍不辭辛勞到海洋局上課，為取得認證付出努力，且為了使認證過程順暢，業者除在認證方訪廠前，將認證資料備齊，並投入資金優化生產線以符合認證標準，讓今年認證得以順利完成。

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海洋局表示，清真認證是未來國際趨勢，全球穆斯林人口已超過18億人，預估2060年將佔全球人口約1/3，衍生人口紅利將是個龐大藍海商機。

此外，清真水產品嚴格管控前端原料與終端食品加工處理過程，大幅降低食安影響，比一般市售食品多一道安全把關，無須擔憂生產衛生條件與食用健康問題，除了穆斯林可安心食用，一般民眾也可放心享用。透過成果發表會推廣，讓國人更認識清真水產品規範與需求，提高國人對清真水產品接受度，拓展穆斯林及非穆斯林國內外市場。（編輯：孫承武）1101217