更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

三接外推環差案待審 環署歡迎潘忠政出席

2021/12/18 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）三接遷離公投未過，中油公司所提出的三接外推環差案將補件後繼續審查。環保署今天表示，目前尚未收到補件，接下來仍會秉持公開透明原則審查，也歡迎三接遷離公投領銜人潘忠政出席表達意見。

三接遷離公投未過，潘忠政今天晚間發聲明表示，「可以難過，但沒有氣餒的本錢」；中油三接外推方案環差程序還在進行中，仍會持續監督。

行政院環境保護署副署長蔡鴻德今天告訴中央社記者，目前環差案在第一次初審會議之後，還在補件的程序當中，要等開發單位中油公司完成補件程序後，再由環評委員進行審查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡鴻德表示，關於審查過程和結果，環保署不會妄下結論，仍然保持公開透明的方式讓大眾參與；過去潘忠政也都有到場表示意見，未來也希望他能持續出席。

環保署於10月12日舉辦「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組初審會議。當時審查歷時逾3小時，最後環委要求補充藻礁生長及泥沙覆蓋情形改善措施，或可能復育規劃後，擇期再審。（編輯：張芷瑄）1101218

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族