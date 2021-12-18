三接外推環差案待審 環署歡迎潘忠政出席

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（中央社記者張雄風台北18日電）三接遷離公投未過，中油公司所提出的三接外推環差案將補件後繼續審查。環保署今天表示，目前尚未收到補件，接下來仍會秉持公開透明原則審查，也歡迎三接遷離公投領銜人潘忠政出席表達意見。

三接遷離公投未過，潘忠政今天晚間發聲明表示，「可以難過，但沒有氣餒的本錢」；中油三接外推方案環差程序還在進行中，仍會持續監督。

行政院環境保護署副署長蔡鴻德今天告訴中央社記者，目前環差案在第一次初審會議之後，還在補件的程序當中，要等開發單位中油公司完成補件程序後，再由環評委員進行審查。

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蔡鴻德表示，關於審查過程和結果，環保署不會妄下結論，仍然保持公開透明的方式讓大眾參與；過去潘忠政也都有到場表示意見，未來也希望他能持續出席。

環保署於10月12日舉辦「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組初審會議。當時審查歷時逾3小時，最後環委要求補充藻礁生長及泥沙覆蓋情形改善措施，或可能復育規劃後，擇期再審。（編輯：張芷瑄）1101218