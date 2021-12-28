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選7+7方案無法居家檢疫 高市衛生局：住所不合規定

2021/12/28 10:55
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）1名選擇7+7方案的台中市民，入住高雄防疫旅館7天後，被告知選定的住所不合規定，無法居家檢疫，只得續住旅館。高市衛生局表示，居檢地是營業場所，有民眾出入風險，不符規範。

有媒體報導，1名梁姓男子18日搭機返台，選擇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）春節返台檢疫7+7方案，入住高雄防疫旅館隔離，但在住滿7天後，原預計要到高雄市苓雅區爺爺的透天厝住家進行7天居家檢疫，卻突然被告知因1樓有租給診所，不符合防疫規範。

梁男想將居家檢疫處所改至台中市父母家，但被區公所以「系統無法更改地址」為由拒絕，感覺遭到刁難，還要多付新台幣1萬多元旅館費用。

對此，高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，經查梁男為台中市籍，18日入境前即選擇C方案（7+7+7），原定第二階段居家檢疫地點為高雄市苓雅區住家，23日經防疫團隊稽查發現該地址為營業場所，一般民眾出入頻繁易導致社區防疫風險，不符合當前防疫規範，並於23日通知當事人。

衛生局指出，梁男表示欲變更居檢地點前往台中父母家1人1室檢疫，但依現行規定，有同住家人的居檢地點應於入境前提出申請，並由當地防疫團隊進行稽查各項防疫要件，因此高市府防疫團隊無法同意其申請。

衛生局表示，高市府可協助梁男改住集中檢疫所或續住防疫旅館，後梁男選擇目前續住防疫旅館執行第2階段檢疫中。

衛生局強調，境外移入個案數頻創新高，高雄市整備防疫旅館量能充足，有許多外縣市籍民眾訂房入住，對於相關方案檢疫工作，高雄市防疫團隊仍秉持同島一命原則嚴謹把關，也需入住高雄市防疫旅館民眾多加配合。（編輯：黃世雅）1101228

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