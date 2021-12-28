打造馬祖旅宿品牌 把握觀光淡季改善品質

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連江縣交旅局辦理旅宿業提升改造計畫，藉由講師實地輔導操作，希望在淡季塑造馬祖獨有旅宿品牌。（瞬時真創意有限公司提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 110年12月28日

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（中央社記者邱筠連江縣28日電）運用觀光淡季提升連江縣旅宿品質，連江縣交旅局辦理旅宿業提升改造計畫，藉由講師實地輔導操作，改善旅宿空間、環境、行銷、設計，塑造馬祖獨有旅宿品牌，強化遊客記憶點。

朝向馬祖優質旅宿業環境目標，連江縣交通旅遊局利用旅宿業軟體提升改造計畫輔導業者，先以競爭型公開遴選方式，讓地方旅宿業者在參選時可交流學習旅宿經營，計畫團隊再針對旅宿業條件需求，進行旅宿改造設計。

計畫輔導團隊瞬時真創意有限公司王先生表示，馬祖正值地方觀光淡季，透過介入輔導提升地方旅宿提升方向，過去旅宿業提升觀念著重硬體空間改造，但隨著馬祖近年積極推動觀光發展，民宿數量增多，民宿業者如何經營出具有在地特色的品牌，也是未來須積極發展方向。

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瞬時真創意有限公司王先生表示，旅宿品牌不只以旅宿空間與環境優化為基礎，地方特色行銷、設計概念的交流、執行概念也是品牌建立關鍵，因此邀請具有遊程設計規劃與青年行動與社會設計專長的講師，輔導地方旅宿業者進行旅宿改造設計，打造出地區輔導示範點，成為旅宿業經營環境領頭者。

參加徵選的陳姓民宿業者接受記者電訪表示，馬祖觀光旺季時因旅客多，缺乏心力增進民宿管理，馬祖冬天遊客變少，參與計畫可以提供經營改善方向，希望持續提升服務精緻度與更新觀念。（編輯：李錫璋）1101228