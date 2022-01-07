最南端紫斑蝶渡冬地 屏東春日鄉士文部落蝶蹤驚豔

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屏東春日鄉士文部落鄉道這2天出現大量紫斑蝶，有民眾7日在鄉道拍到紫斑蝶滿山飛舞，大為驚豔。（張仁吉提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月7日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東春日鄉士文部落鄉道這2天出現大量紫斑蝶，有民眾今天在鄉道拍到紫斑蝶滿山飛舞，大為驚豔，鄉長柯自強表示，士文部落是台灣最南端紫斑蝶渡冬地，蝶友們常南下賞蝶。

屏東枋寮鄉張姓民眾今天在前往士文部落的鄉道上，拍攝到滿山飛舞的紫斑蝶，相當驚豔。張姓民眾向中央社記者表示，以往沒看到這麼多。

屏東春日鄉長柯自強接受中央社記者採訪表示，士文部落是台灣最南端的紫斑蝶渡冬地，每年大約11月中就有南遷紫斑蝶一批批出現，老七佳部落有一處私人農莊「江山谷」更是有名的賞蝶秘境，北部蝶友常會與農莊主人預約到山谷賞蝶。

柯自強表示，農莊已逝主人為了守護紫斑蝶，低度開發林地，讓林地保留原始狀態，臨終前特別交代子女要繼續守護每年都會到山谷渡冬的紫斑蝶。

柯自強說，北部蝶友曾計算過，數量最多時曾有20多萬隻，當地古華國小士文分校將紫斑蝶列入地方特色課程。

古華國小士文分校主任劉忠昆向中央社記者介紹，紫斑蝶生態課程是古華國小本校及士文分校的特色課程，每年紫斑蝶過境時節，都會帶小朋友進入原始森林認識紫斑蝶及蜜源植物等生態，去年11月製作一部環境教育影片參加比賽，由小朋友介紹紫斑蝶。

劉忠昆表示，大家熟悉高雄市茂林區是紫斑蝶渡冬數量最多地區，而士文部落則是台灣最南端紫斑蝶遷徙渡冬地，除了士文部落外，枋山鄉連接士文山頭的卡悠谷也可見到，每年約從11月中開始，1月底到2月初最多，4月離境。

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士文分校製作「紫斑蝶蝶蝶蝶」影片中，2名小朋友以童稚、真誠的演出，淺顯易懂地介紹士文部落的紫斑蝶，包括了斯氏紫斑蝶、小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶和端紫斑蝶。

影片中介紹，南部紫斑蝶渡冬過境大本營是高雄市茂林區，「其實春日鄉也有喔，牠們在這裡吃東西、結婚、生小孩、隔年回北部」，士文部落因有大花咸豐草、大青等蜜源植物，而吸引紫斑蝶渡冬。（編輯：郭諭儒）1110107