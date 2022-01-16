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疫情56/300

聯邦銀：健行分行尚待環境採檢 17日停業

2022/1/16 23:17（1/17 09:47 更新）
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聯邦銀行表示，健行分行原定17日恢復營業，不過因仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，17日將繼續停業一日。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
聯邦銀行表示，健行分行原定17日恢復營業，不過因仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，17日將繼續停業一日。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者謝方娪台北16日電）聯邦銀行表示，健行分行原定17日恢復營業，不過因仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，17日將繼續停業一日；至於是否啟動如異地辦公等加強防疫措施，聯邦銀行回應，目前仍評估中。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴聯邦銀行健行分行開戶，導致銀行群聚累計確診逾10人；聯邦銀行先前已公告，健行分行暫停營業至14日，17日恢復營業。

不過，聯邦銀行今天指出，因截至目前為止，健行分行仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，因此17日將繼續停業一日。（編輯：林克倫）1110116

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