聯邦銀：健行分行尚待環境採檢 17日停業
2022/1/16 23:17（1/17 09:47 更新）
聯邦銀行表示，健行分行原定17日恢復營業，不過因仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，17日將繼續停業一日。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者謝方娪台北16日電）聯邦銀行表示，健行分行原定17日恢復營業，不過因仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，17日將繼續停業一日；至於是否啟動如異地辦公等加強防疫措施，聯邦銀行回應，目前仍評估中。
桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴聯邦銀行健行分行開戶，導致銀行群聚累計確診逾10人；聯邦銀行先前已公告，健行分行暫停營業至14日，17日恢復營業。
不過，聯邦銀行今天指出，因截至目前為止，健行分行仍待桃園市衛生局安排環境採檢才能復業，因此17日將繼續停業一日。（編輯：林克倫）1110116
國內16日新增10例本土個案，7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。（中央社製圖）
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