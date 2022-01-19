新竹縣強化校園防疫 1名師生確診即全校停課

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新竹縣長楊文科表示，因應COVID-19疫情升溫，竹縣全面強化防疫措施，從18日起，在校園防疫部分，全校只要有1名師生被列為確診病例，該校就停課14天。圖為義民高中國中部學生19日採檢情況。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣長楊文科今天表示，為強化校園防疫，竹縣只要有1名師生被列為確診病例，該校就停課14天。

楊文科今天於新竹縣政府新聞稿指出，儘管中央規定，全校只要有1人確診只有該班需要停課，2人確診全校才必須停課。但因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，竹縣全面強化防疫措施，從昨天起，在校園防疫部分，全校只要有1名師生被列為確診病例，就停課14天。

縣府表示，目前新竹縣出現有確診者足跡的校園（明新科大、吉的堡維育幼兒園與義民高中）都已停課、也暫停開放，而室內外場地除了社區大學，校園都暫停外借，未來會再視中央規定滾動式調整作法。各校的尾牙聚餐、年終活動一律取消。

縣府指出，補習班和課照中心部分，機構內只要有1名師生被中央列為確診病例，機構即停課14天，教室採固定座位和梅花座，若無法梅花座則須設隔板或戴面罩，用餐保持距離禁止交談，否則應使用隔板。（編輯：李錫璋）1110119