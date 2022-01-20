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疫情25/300

陳時中：朝清零努力 與病毒共存需縝密計畫

2022/1/20 16:30（1/20 23:00 更新）
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指揮官陳時中20日說，即便視疫情需要可能須與病毒共存，也需要有精密計算與縝密計畫，才不會引發醫療負擔。（中央社檔案照片）
指揮官陳時中20日說，即便視疫情需要可能須與病毒共存，也需要有精密計算與縝密計畫，才不會引發醫療負擔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北20日電）本土疫情持續，指揮中心指揮官陳時中今天說，現在朝清零方向努力，即便視疫情需要可能須與病毒共存，也需要有精密計算與縝密計畫，才不會引發醫療負擔。

民進黨昨天公布黨內民調顯示，56％民眾認為疫情警戒不需要升到第3級，37％認為需要；另外，34％民眾支持「清零」，57％可以接受「與病毒共存」，從民調數字可以感受民眾的防疫觀念在轉化。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上詢問此事，陳時中回應，相關民調都可參考，但政府的前提是在控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，若疫情變化需要與病毒共存，也要有精密計算與縝密計畫，不是只有一句話。

陳時中說，沒計畫的前提下，任意與病毒共存，就變不負責，可能會引發醫療負擔，他強調，任何政策要縝密規劃計算，衡量得失，才能選擇正確的路。

媒體提問，有醫師認為只要餐廳內用規定升級，加上精準疫調，即有清零可能。陳時中說，現在正朝清零方向努力，第一線防疫人員非常辛苦，若這波控制住，可用時間換取空間，對Omicron變異株特性多加了解，對下一步政策擬定有幫助。

媒體也提問，有醫師表示接觸COVID-19病毒污染的表面，染疫機率低，重點是空氣傳播。陳時中說，幾個途徑都不排除，雖大家對空氣傳播討論多，但指揮中心仍認為與人接觸相對風險最高，物品接觸傳播並非不可能，故要進行環境病毒檢測。

陳時中也以中國的個案為例，北京出現不明感染源個案，中國稱是加拿大寄來的信件帶有病毒導致傳染，但美國講法是認為極不可能。

陳時中認為，如果是從信件「飛鴿傳書」帶來病毒，相對染疫的人一定會很多，因大批信件不會只寄給1個人。若信件上查到病毒，也可能是染疫的人在拆信時把病毒留在信上面，這些都有可能性。（編輯：陳清芳）1110120

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