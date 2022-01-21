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疫情12/300

新北市府發燒快篩陽員工 醫院採檢PCR陰性

2022/1/21 18:48（1/21 19:23 更新）
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新北市府員工因身體發燒，自主快篩COVID-19為陽性，21日下午前往板橋亞東醫院核酸檢測，篩檢PCR為陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新北市府員工因身體發燒，自主快篩COVID-19為陽性，21日下午前往板橋亞東醫院核酸檢測，篩檢PCR為陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府員工因為身體發燒，自主快篩COVID-19為陽性，下午前往板橋亞東醫院核酸檢測，篩檢PCR為陰性。該單位副局長表示，會持續追蹤，做好職場防疫作為。

新北市府某單位今天有2名員工因接種疫苗後，有發燒及身體不適請假，其中1人今天下午收假，回辦公室時被要求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自主快篩檢測為陽性。另外1名家住桃園的同事，沒有到市府上班。2人都前往醫院核酸檢測，辦公室有20多人快篩都陰性。

副局長晚間告訴中央社記者，今天快篩陽性的同事，前往板橋亞東醫院篩檢，PCR陰性。另外，也會追蹤與關懷住在桃園的同事健康檢測結果。他說，單位都隨時備有快篩試劑，提供同事主動檢測健康狀況。

副局長表示，該局2名同事座位相鄰的20多名同事今天已先快篩，全部都是陰性；辦公室也展開清潔消毒，防疫作為依照規定辦理。（編輯：張銘坤）1110121

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