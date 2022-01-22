雙鐵23日起暫停車上販售 商務車廂餐點須帶下車吃

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台鐵指出，23日起暫停車上販售台鐵便當等各項服務，EMU3000型商務車廂（圖）暫停供應「騰雲座艙限定台鐵便當」及「哈根達斯冰淇淋」。（圖取自facebook.com/TaiwanRailwayAdministration）

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部今天宣布擴大防疫措施，明天起公共運具內禁止飲食。台灣高鐵與台鐵都表示，明天起暫停車廂內販售服務，商務車廂提供的餐點須帶下車再食用。

台灣高鐵發布新聞稿說明，明天起，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務；商務車廂也暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜、鹹點心各1份及瓶裝水。自備餐食或商務車廂旅客，應將餐點攜帶下車後再食用。

台鐵發布新聞稿指出，明天起暫停車上販售台鐵便當等各項服務，並停止交付乘客訂購的便當；另考量賞味期限及食品安全，EMU3000型商務車廂暫停供應「騰雲座艙限定台鐵便當」及「哈根達斯冰淇淋」，改為提供單獨包裝的點心及飲品各1份，裝袋供旅客下車食用。

雙鐵都表示，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）須飲食者，遵守保持社交距離規範，飲食期間避免交談，並應於飲食用完畢後，儘速佩戴口罩。

台灣高鐵說，各車站消毒頻率已提升至每小時1次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，再特別以酒精進行全面消毒。

台鐵說，今天起至2月7日，加強中、長途對號列車的清潔消毒，於載運途中針對車門扶手、廁所及車門按鈕等旅客密集接觸設備，追加以酒精或稀釋漂白水擦拭消毒，約1至2小時1次。（編輯：陳政偉）1110122