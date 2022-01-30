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小年夜大樂透頭獎未開出 春節大紅包開出16組

2022/1/30 22:31（1/30 22:42 更新）
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大樂透頭獎30日未開出，除夕頭獎預估上看新台幣1.3億元。（中央社檔案照片）
大樂透頭獎30日未開出，除夕頭獎預估上看新台幣1.3億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳佳蓉台北30日電）台灣彩券公司表示，今晚大樂透頭獎未開出，明晚（31）除夕頭獎預估上看新台幣1.3億元，「春節大紅包」加碼獎則開出16組；此外，明晚威力彩也將開獎，已連摃28期，頭獎預估上看6.9億元。

台彩公司表示，今晚小年夜大樂透頭獎無人中獎，目前已2連摃，頭獎金額6907萬元累入次期，明天除夕夜大樂透頭獎預估上看1.3億元。

大樂透「春節大紅包」今晚獎號為06、12、20、24、33、41、45、47和49，共開出16組，有14組為一注獨得100萬元獎金，另外2組為兩注均分，每注各得50萬元獎金。

台彩公司指出，今晚開出「春節大紅包」獎項的投注站共18家，當中不乏過去就曾開出的商行，特別的是，位於新北市新店區的「億萬財神投注站」，28日才開出1注春節大紅包，今天又開出1注，3天內已有兩次開出紀錄，獎金各為100萬元和50萬元，非常幸運。

台彩表示，截至今晚，「春節大紅包」獎項已送出55組，累計中獎人數為59人，其中獨得百萬獎金的有51人，其餘8人各得50萬元獎金。「春節大紅包」後續還有305組待送出。

另一方面，已28連摃的威力彩也將於除夕夜開獎，頭獎金額上看6.9億元。（編輯：趙蔚蘭）1110130

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