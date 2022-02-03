威力彩連30槓頭獎上看9億元 春節大紅包22組中獎

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（中央社記者吳佳蓉台北3日電）今晚威力彩頭獎連30摃，下期（7日）頭獎上看新台幣9.1億元。大樂透頭獎也連2摃，明天（4日）上看1.8億元，「春節大紅包」加碼獎則開出22組，其中多達17組為獨得百萬元。

今晚威力彩第111010期，第一區中獎號碼為28、27、13、11、19、22，第二區中獎號碼為03號。今晚大樂透第111014期，中獎號碼則為22、09、34、05、36、18，特別號11；另外增加「春節大紅包」獎號：48、23、10、22、05、04、28、20、38。

根據台彩公布的開獎結果，威力彩、大樂透頭獎均未開出。威力彩頭獎已連30摃，下週一初七（7日）頭獎預估上看9.1億元，大樂透頭獎則連2摃，明天將繼續開獎，頭獎預估上看1.8億元。

大樂透「春節大紅包」今晚則開出22組，共有28名幸運兒中獎，其中17組為一注獨得100萬元，有4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另外還有1組開出3注，每注分得獎金33萬3333元。

累計從加碼活動開跑以來，「春節大紅包」已開出158組，共184人中獎，其中134位幸運兒獨得100萬元獎金，獨得百萬大獎的比例高達73%，後續還剩下202組中獎機會。

台彩表示，統計從2014年第四屆公益彩券發行以來，大年初四是最常開出大樂透頭獎的幸運日，從2014年到2021年的8年期間，包含2014年、2015年、2016年、2018年、2019年和2021年這6年的大年初四，都有開出頭獎。

此外，在今晚開出「春節大紅包」獎項的投注站中，雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」大年初一才開出1注春節大紅包100萬元，今天再度開出100萬元大紅包，從第四屆以來累計已開出4注大紅包。

台中市太平區的「超喜公益彩券行」於2021年大年初三開出1億元的大樂透頭獎，巧合的是今年也在初三開出春節大紅包獎項，本次也是該投注站第四度開出大紅包的紀錄。桃園市八德區「瑞發彩券行」自2014年至2018年共開出4注大紅包，今天再度開出1注，累計已開出5次春節大紅包獎項。（編輯：楊凱翔）1110203