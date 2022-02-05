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大樂透頭獎摃龜下期上看1.1億 春節大紅包剩161組

2022/2/5 22:38
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（中央社記者江明晏台北5日電）大年初五大樂透第111016期開獎，台彩指出，頭獎無人中獎，獎金累入次期，6日開獎的大樂透頭獎上看新台幣1.1億元；另本期春節大紅包開出12組，剩餘161組，今年已有兩家彩券行連莊開出春節大紅包獎項。

大樂透第111016期今晚開獎。中獎號碼為41、49、04、36、02、13，特別號16。

此外，大樂透本期加開的9個春節大紅包獎號依大小順序分別為09、10、12、16、28、34、42、43、49，本期共送出12組100萬元，其中11組為1注獨得，每注各得100萬元，另有1組為2注均分，每注各得50萬元。

台彩指出，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共13家，當中有兩家今年連莊開出春節大紅包獎項，其中一家為台中市東區的「來富貴彩券行」，該投注站曾於109年開出大樂透頭獎1.3億元，今年大年初二開出1注春節大紅包，今晚再開出1注，兩次開出的中獎金額皆為100萬元，本次也是該店第4屆以來開出的第4次春節大紅包。

另外一家為新竹縣竹北市的「鑫富發彩券行」，大年初一才開出1注春節大紅包50萬元，今晚又開出1注100萬元，今年已二度開出大紅包，也是該店本屆第5次開出大紅包。

除此之外，台中市南屯區「億連發彩券行」曾於105年開出威力彩頭獎9.7億元，今天開出1注春節大紅包100萬元，為本屆第二度開出大紅包；台中市潭子區的「鑫好運彩券行」110年曾開出大樂透頭獎1億元，也在今晚開出1注春節大紅包100萬元。

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台彩統計至今晚為止，大樂透360組100萬元的春節大紅包已送出199組，共236位幸運兒中獎，其中有168人獨得百萬獎金。今年加碼的春節大紅包獎項還剩下161組、總計還有1.61億元的加碼獎金待送出。

台彩說明，明天（6日）大樂透還是有開獎，頭獎上看1.1億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，而BINGO BINGO連續16天的獎金加碼活動即將於明天劃下句點。（編輯：楊蘭軒）1110205

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