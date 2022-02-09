春節國內離島航線快篩逾2千人 全陰性

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部民用航空局統計，今年春節國內離島航線提供旅客篩檢服務，近8萬名旅客中，共篩檢2270人，結果均為陰性。

民航局今天發布新聞稿指出，因應春節前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未完全趨緩，中央流行疫情指揮中心評估後，自1月29日、連假第1天起，於松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者，也可自願接受快篩。

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民航局表示，疏運期間前往離島航班共有1180架次，旅客7萬7726人，有2270人快篩，篩檢率為2.92%，其中自願者有1534人，過去14天內有症狀736人，快篩結果均為陰性。

春節自1月29日至2月6日共有9天連假，1月28日至2月8日為疏運期，民航局統計，共飛航2840架次、疏運17.6萬人次，平均每日運量1.5萬人次，整體載客率約為65%，較民國110年春節疏運期載客率72%，減少約7個百分點，主要是近期國內疫情升溫，部分民眾減少移動。（編輯：戴光育）1110209