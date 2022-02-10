苗栗縣籲被匡列師生家長 採檢出爐前勿到校

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）屏東家族群聚確診者在苗栗旅遊足跡遍及7鄉鎮，因應開學在即，苗栗縣政府呼籲，若師生家長被列為這波確診足跡匡列採檢對象，在PCR採檢結果出爐前，先請假，勿到學校。

屏東縣新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例19440，連同家人於過年期間租車自駕到苗栗旅遊，足跡遍及縣內7鄉鎮、16處觀光景點、民宿及餐飲店，苗栗縣政府衛生局下午公布公共場所足跡，並啟動疫調、匡列、採檢及清消，陸續列冊507人安排PCR採檢。

由於確診者足跡範圍廣，受匡列採檢人數眾多，因應高中職以下各學校明天將開學，苗栗縣政府教育處為讓師生安心返回校園，下午特別通知各校，轉知學生及家長若為此波遭匡列採檢對象，在PCR檢測結果未確認前，先請假，勿進入學校，學生若有感冒、發燒、呼吸道感染症狀，也先向導師請假在家休息並就醫。

教育處長葉芯慧告訴中央社記者，為求時效性，下午透過Line群組通知各學校校長，向家長轉知相關訊息，希望將開學後風險降到最低。

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葉芯慧指出，先前已要求各校落實校園內外環境及器材清消工作，這幾天也陸續發放各校防疫設備物資，包括口罩、酒精、紫外線殺菌燈、紅外線熱顯儀、額溫槍、午餐隔板等，希望協助各校為開學做好萬全準備；開學後校園場地也僅開放戶外操場。

此外，針對校園出現確診者的停課規定，葉芯慧說，目前苗栗縣因疫情停課規範仍依照中央規定辦理，也就是1班有1名師生確診，則該班級停課14天；若校內有2名以上師生確診，則全校停課14天。（編輯：方沛清）1110210