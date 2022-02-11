桃園、高雄增防疫旅館群聚 3境外移入改列本土

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北11日電）疫情指揮中心今天宣布，桃園與高雄各增1起防疫旅館群聚，原3例境外移入個案改列本土個案；自去年12月迄今，全台已有10家防疫旅館發生群聚事件。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上說明，經病毒基因定序結果顯示，桃園與高雄各新增1起防疫旅館群聚。

羅一鈞說明，今年1月30日公布的案18842、2月3日公布的案19067為一對夫妻，1月底自中國入境時入住桃園某防疫旅館同房間，經病毒序列比對，發現入住與其他房間的自南非境外移入個案序列相同，由潛伏期跟疫調判斷，以旅館交叉感染的可能性最高，故改判本土個案。

羅一鈞說，桃園這間防疫旅館同樓層與房間上下樓層都已清空，旅館員工、同棟現住旅客與回溯住客採檢全數為陰性，空調專家檢視並無重大缺失，研判可能跟走道或開門縫隙，或者間接接觸有關。

而高雄防疫旅館群聚則是先前追溯從中國入境的案18942（新北確診國中生父親）家庭群聚的感染源，發現同防疫旅館有其他確診個案。

羅一鈞說，同樣入住高雄某防疫旅館的案19100、原為中國境外移入個案，經病毒序列比較，跟案18942入住同樓層的案18833越南境外移入個案序列相同，故案19100改判本土個案。

羅一鈞說明，先前高雄已清空這家防疫旅館，並召回入住旅客回溯採檢，結果皆陰性，將持續監測到2月18日。

羅一鈞說，目前研判確診者入住的房間位於樓層正中間，並無對外窗戶，通風較為不良，業者若未完成改善，不可恢復收住檢疫旅客。

羅一鈞表示，自去年12月至今，累計全台已有10家防疫旅館群聚，分別為台北市5家、桃園與高雄市各2家，與新北市1家，其中有18例為境外移入改判本土個案，防疫旅館都有進行調查跟相關防治作為。（編輯：陳政偉）1110211