台中港4外籍船員確診 匡列12人採檢都陰性

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台中港區1艘離岸風電船「水晶輪」的4名外籍船員確診染疫，台中港務分公司接獲訊息後，隨即針對碼頭展開清消作業。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中港區1艘離岸風電船「水晶輪」的4名外籍船員確診染疫，台中市衛生局今天表示，這艘船共有16名船員，4名染疫船員已送隔離治療，匡列其餘12名船員採檢皆陰性。

中央疫情指揮中心昨天公布台中港區4名外籍船員確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）外，也隨即針對船泊停靠的17號碼頭周邊到管制站加強環境消毒。

台中市衛生局接受中央社記者訪問表示，這4名確診船員都是離岸風電船「水晶輪」船員，船上共有16名船員，都已接種2劑或1劑疫苗，1月14日全員於新加坡登船，1月15日開往台灣，1月22日起陸續有4名船員出現疑似症狀，全船1月22日至27日自行進行快篩。

衛生局指出，水晶輪經能源局核可所提報的防疫計畫，於2月10日靠泊台中港，進行全船PCR採檢。10日全船人員PCR採檢，12名陰性，4名陽性，陽性個案中有2名菲律賓籍、2名印尼籍，個案均無不適，經中央判定為境外移入，並由119後送隔離治療，4人都無台中市公共足跡。（編輯：謝雅竹）1110212