早安世界》今午後全台有雨 明冷空氣報到低溫探13度

今午後全台有雨 明冷空氣報到低溫探13度

中央氣象局表示，13日受到鋒面影響，中午過後就會慢慢轉為全台有雨的天氣型態，中部以北跟東北部晚上也容易出現較大雨勢。氣溫部分，由於14日冷空氣報到，預估最冷時間點為15日清晨，各地約13度到14度左右，白天高溫也只有15度到16度，要到17日才會明顯感受到溫度回升。（看完整報導）

俄羅斯烏克蘭戰事似將一觸即發 俄30餘艦艇烏國南方軍演

俄羅斯與烏克蘭緊張局勢持續升高，俄羅斯新聞社報導，黑海艦隊所屬的30多艘船艦在烏克蘭南部的克里米亞半島附近展開演訓，這是更大規模海軍演習的一部分。軍事分析家指出，烏克蘭現在只有1艘大型軍艦和10幾艘巡邏艇等小型船艦。相較之下，俄羅斯已在黑海部署13艘主力戰艦，可隨時進入烏國東南部內海亞速海支援作戰。美國11日表示將增派3000名美軍前往波蘭，要讓北大西洋公約組織（NATO）盟國放心。美國總統拜登12日和西方領導人通話時，稱進攻日就在16日。同日，拜登和俄羅斯總統蒲亭進行1小時通話，但未給緊張情勢帶來重大改變。克里姆林宮於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示蒲亭和拜登同意繼續對話。（看完整報導）

高雄、桃園群聚源頭皆疑為防疫旅館 砂石場員工隱匿足跡將受罰

國內12日新增11例本土病例，其中7例與高雄市砂石場相關，另外，桃園新增一起家庭群聚。中央流行疫情指揮中心疫調顯示，這兩起群聚案的感染者都包研判可能是在防疫旅館期間感染的返台旅客。高雄市政府衛生局表示，11日新增砂石場相關確診個案19584，疫調中自述春節期間都待在家裡，但經詳細疫調與整體疫情發展，發現他隱匿曾前往外縣市的足跡，衛生局將會依法開罰。台南市確診父子案19599及案19600在居家隔離期間到安南區海佃路1段老鄭魚皮湯消費，衛生局依法各裁罰新台幣20萬元。另針對美國研究顯示，打完第3劑BNT、莫德納疫苗後4個月，保護力將下降，風險族群恐得打第4劑。防疫指揮官陳時中表示，台灣目前暫無此急迫性，但強調今年採購量都夠用。（看完整報導）

香港疫情延燒港府向北京請求支援 日本將討論放寬外國人入境

香港12日新增COVID-19確診1514例，再創疫情以來新高，迄今已有42間安老院爆發疫情。港政務司司長李家超表示，港府向北京中央提出協助抗疫5點請求，包括派遣大陸專家協助進行病理排查及分析工作等。他說，現階段沒有封城計劃。同時，日本境內疫情尚未趨緩，全境重症患者數一個月來成長逾10倍，且單日新增死亡病例已連續幾天逾百例。日媒報導，日本政府原則上暫停外籍人士新申請入境的邊境管制措施，到2月底期限屆滿後可能不再延長，日本首相岸田文雄12日公開表示，希望朝放寬限制進行檢討。（看完整報導）

亞泥花蓮礦區獲部落同意繼續開採 經濟部感謝

花蓮玻士岸部落會議12日進行亞泥諮商同意投票，在抗議聲中，以壓倒性票數決議亞泥新城山礦區可繼續開採。經濟部感謝當地部落族人願意協助國家基礎產業，將配合原民主管機關推動部落自主與產業發展共存與平衡。不過，反對人士認為諮商同意過程倉促，質疑程序有瑕疵，將持續抗爭。（看完整報導）

黃郁婷冬奧結束後將退休 林欣蓉以自己為榮揭6年訓練心血困境

台灣競速滑冰女將黃郁婷13日晚將出戰北京冬奧競速滑冰女子500公尺賽，12日她接受電視台訪問時以身心俱疲的理由表明退休想法。對於之前因穿中國隊服引發外界批評，黃郁婷說，她的想法沒有大家講得這麼複雜，她預計在賽程結束後發文說明整起事件經過。另一方面，雪橇國手林欣蓉在冬奧女子單人賽事以31名作收，她12日在臉書發文，細數自2016年開始接觸雪橇運動的歷程，也提到一路走來在資源窘迫下所遭遇的困難，對於順利完成比賽，她以自己為榮。（看完整報導）

專題／台灣女足隊受訓慘被檢舉群聚 流浪缺經費全靠熱血

台灣女子足球國家代表隊在世界盃資格賽拚進8強，他們在印度一邊踢球一邊抗疫，面對7名主力球員陸續確診，年輕新秀挺身而出，全隊上下一心奮力搶勝，拚戰精神感動全台。回首訓練過程各種窘境，球員自嘲宛如吉普賽流浪隊，全靠足球魂撐過來。台灣女足隊將在明年2月參加10搶3洲際附加賽，爭取晉級世界盃的最後機會。（看完整報導）

2/12凌晨連2震為1/3餘震 氣象局：不排除還有規模4級以上發生

東部外海12日凌晨0時43分發生芮氏規模5.6地震，最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級，台北市、新北市、新竹市2級，全台皆有感，隨後又發生一起小區域地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，研判這兩起地震都是1月3日花蓮外海芮氏規模6.0地震的餘震。他也坦言，最大餘震是在主震發生1個多月後才發生非常少見，研判未來2至3天內還有機會出現超過規模4的餘震。（看完整報導）

丹大林道開放機車20天再傳墜谷 騎士籲沒經驗暫勿前往

丹大林道1月24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，繼日前傳出機車墜谷案，2月12日發生第一起越野機車騎士連人帶車墜谷事件，南投縣消防局會同山搜義消救出受傷騎士並送醫，傷者多處擦傷，意識清楚，無生命危險。丹大林道開放後，吸引不少越野機車騎士「嚐鮮」或重溫記憶，已完成探索的騎士分享，天馬彎路況還很危險，沒重度越野經驗、好體力、好控制力，尚不建議上山。（看完整報導）

首屆馬祖國際藝術島開幕 呈現傳統與創新風貌

首屆馬祖國際藝術島活動12日開幕，將持續到4月10日，未來將每兩年舉辦一次。連江縣長劉增應說，策展主題「島嶼釀」，將帶著馬祖積累許久的在地特色結合藝術創作，另包含將軍事空間轉譯、在地創生體驗、獨特飲食風格等元素一同呈現，讓大家感受經歲月釀造許久的馬祖新風貌。前來南竿參加開幕式的文總副會長鄭麗君表示，透過藝術島活動，眾人可看到既傳統又創新、既在地又國際的馬祖面貌，此外，馬祖還具有豐富的文化內涵，只要來過馬祖，就會愛上這裡。（看完整報導）