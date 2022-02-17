北投區某國中生家長確診 衛生局將安排專案採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市內湖區南湖國小有學生家長確診COVID-19（案19930），台北市衛生局今晚表示，這名家長另有一名小孩就讀北投區某私立國中，將安排相關接觸者專案採檢。

由新北市設計師（案19665）衍生的房屋代銷職場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚累計10人確診，其中案19816因參加某宗教協會，與多達80人聚餐、25人赴KTV續攤，導致另外8人染疫，包含案19930。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

繼台北市內湖區南湖國小晚間傳出有學生家長確診後，北投區某私立國中也傳出有家長染疫。對此，衛生局表示，其實都是案19930，個案的2個小孩已被匡列居家隔離，目前採檢皆為陰性，若學校有需要的話，將安排專案採檢。

台北市教育局表示，已配合衛生局疫調，針對這2名學生就讀的班級與相關接觸者造冊，陸續安排採檢，但因學生並非確診，暫時不會實施預防性停課。（編輯：戴光育）1110217