早安世界》迎來莫德納 台灣可望成立國家隊爭取技術移轉代工
迎來莫德納 台灣可望成立國家隊爭取技術移轉代工
靠著COVID-19疫苗大發利市的美國生技公司莫德納15日發布聲明說，為持續擴大疫苗以及未來mRNA疫苗和療法的產銷規模，將在亞洲的台灣、香港、馬來西亞和新加坡新增4家子公司。台灣業界人士透露，未來可能由政府規劃主導成立新公司，由國家發展基金投資，招募民間生技廠商入股，以新版生技條例委託代工（CDMO）租稅優惠條款，與莫德納洽談mRNA平台技術移轉，除代工生產新冠疫苗之外，感染性疾病、癌症等罕病新藥將是未來開發重點。（看完整報導）
不明傳播鏈10條 陳時中：高度關注桃機航警及中油煉油廠疫情
國內16日新增COVID-19境外移入53例、14例本土，確診個案遍及高雄多場域，桃機航警、新北設計師也有衍生病例。中央流行疫情指揮中心表示，礁溪溫泉酒店群聚結案、鳳山家庭群聚和中油高雄大林煉油廠合併為同群聚，不明傳播鏈從12條降為10條，而桃機航警、大林煉油廠是兩大高度關注傳播鏈。桃園市長鄭文燦表示，桃園機場航警孫女也確診。航警除了跟孫女有接觸，13日曾到北投載女兒回台北，由於他疫調時未完整說明，將開罰新台幣6萬元。大林煉油廠3名員工確診，已召回2300名員工篩檢，因煉油廠是重要基礎設施，關係到石油化工業，僅C組整班停班，其餘員工採宿舍隔離，團進團出、分艙分流不停工。（看完整報導）
若Omicron持續輕症化 個案可望居家隔離
全球Omicron疫情延燒，輕症個案居多。疫情指揮官陳時中16日表示，若疫情持續輕症化，可能開放輕症個案在家隔離，但短期內不考慮開放自主健康管理。針對入境檢疫期最快3月中以前減為10天，至於隔離期是否也將縮短，陳時中說，從統計數字來看，遭匡列隔離者最後檢出陽性的染疫率達6.7%，可以看出匡列隔離算是精準，至於入境檢疫從過去經驗來看，檢出陽性的染疫率約0.8%，目前先把檢疫期縮短事宜做好，再視狀況決定。（看完整報導）
丹麥告別口罩後宣布不再施打疫苗 荷蘭25日解封重返正常生活
丹麥宣布，決定在未來幾週內結束整個疫苗接種計畫。丹麥已在2月1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的會員國。另一方面，荷蘭衛生部長庫帕斯15日說，基於COVID-19病例和住院人數減少，將自25日起解除幾乎全部的防疫限制措施，重返正常生活。日本政府則評估，已對Omicron有所了解，且接種第3劑疫苗的進度將更加推進，擬從3月起逐步放寬邊境管制措施，包括有條件開放觀光客以外的外國人新申請入境、每天入境人數上限由3500人提高到5000人，入境隔離期同時由7天縮短至3天。（看完整報導）
巴戈胰臟癌逝享壽67歲 童星出道縱橫演藝圈60載
以童星身分出道並在演藝圈縱橫60年的資深藝人巴戈16日晚間因胰臟癌於林口長庚醫院逝世，享壽67歲。巴戈演藝經歷豐富，並且是台灣演藝圈資深主持人，曾主持金鐘、金曲和金馬的頒獎典禮，並曾因主持電視節目3度獲頒金鐘獎。（看完整報導）
美公布中國世貿組織年度報告 指控未循市場導向原則
美國貿易代表署16日向國會遞交關於中國做為世貿組織會員的年度報告，指控中國未採取行動接受世貿組織與其規則所依循的市場導向原則，相反的，中國保留並擴大國家導向的非市場經濟與貿易方式，這對世界各地勞工與企業帶來嚴重傷害，特別是在中國產業計畫鎖定的行業。報告說，美國將繼續追求與中國的雙邊接觸，尋求可以取得進展的領域。（看完整報導）
疫情改變工作型態 比利時勞工可望週休3日
比利時總理德克魯15日宣布因應COVID-19疫情修改勞動法令，新的法規將允許員工從過去5天改在4天內完成38小時的工作，以便在不減薪的情況下實施永久的週休3日或增設1天的親子日。觀察家預期新法將在今年年中生效。在比利時之前，冰島和日本等國已於去年試行4天工作制。（看完整報導）
明天起各地轉有雨 後天轉冷週末低溫探10度以下
中央氣象局表示，18日起至23日受華南雲雨區影響，預計19至21日雨勢最顯著，全台有雨；溫度方面，氣象局預報員官欣平表示，冷空氣影響集中在19日至21日，預估強度接近強烈大陸冷氣團，最低溫的時間點是在20日晚間至21日清晨，台北約12度、中部以北部分地區可能僅9、10度，南部約11度，花東地區則是13至15度。（看完整報導）
半導體人力缺口達3.4萬人 創7年新高
疫情帶動遠距商機，加上電動車、元宇宙、5G等應用活絡，半導體已成為戰略產業，前景可期，但也凸顯人才荒，儘管台大、清大、成大、陽明交通大學等校已成立半導體學院，人才供給仍緩不濟急。104人力銀行調查指出，全球晶片短缺導致去年第4季半導體人力缺口平均每月達3.4萬，創7年新高。（看完整報導）
徐州八孩案延燒 中國民間群起要求徹查真相
江蘇徐州1名疑似年輕時為拐賣被害人的婦女被發現生下8個孩子並遭夫家以鐵鍊套住脖子限制行動一事件震驚中國社會，隨著更多事證曝光，大眾對官方前後矛盾反覆的說法更加質疑。中國民間追查發現，官方聲稱的「小花梅」確曾與徐州市豐縣男子董志民結婚，本名是「楊慶俠」，但據曝光的兩人結婚證書顯示，小花梅與受虐的8孩媽是不同的人。繼北京大學校友發表連署公開信要求徹查，有藝術家及一般民眾也表達聲援，呼籲解救8孩媽並找出真相，據傳其他大學校友也發動連署。（看完整報導）
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