北市本土增5例 宗教協會聚餐唱歌累計19確診

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市副市長黃珊珊表示，北市今天將新增5例本土病例，其中4人與新北市新店設計師（案19665）衍伸的宗教團體聚餐有關，此聚會加上今天新增累計19人確診。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕，會後接受媒體聯訪被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

黃珊珊表示，今天會新增5例本土案例，主要是一群一起吃飯的朋友，其中4人與新北市新店設計師（案19665）傳播鏈有關，他們也有參加宗教協會的聚餐與唱歌，這個聚會昨天已10人確診，加上今天新增人數，累計19人確診。

黃珊珊說，昨天深夜知道有4人參加聚會，正在疫調，盡可能匡列、遏止疫情擴散。

此外，媒體報導薇閣國中也現確診，黃珊珊表示，確診的為家長，不是學生，薇閣擴大採檢100多人都是陰性，對學校應無影響。（編輯：李錫璋）1110218