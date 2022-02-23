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烏克蘭危機 分析：中國表面中立但會有默契挺俄羅斯
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豐沛春雨挹注北台灣 石門水庫實施調節放水

2022/2/23 19:20（2/23 21:02 更新）
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近期雨量豐沛，經濟部水利署北區水資源局表示，經評估用水無虞，23日中午開啟石門水庫排洪隧道及採雙機發電進行調節性放水，合計放水量約每秒260立方公尺，後續將視水庫入流量進行調整。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月23日
近期雨量豐沛，經濟部水利署北區水資源局表示，經評估用水無虞，23日中午開啟石門水庫排洪隧道及採雙機發電進行調節性放水，合計放水量約每秒260立方公尺，後續將視水庫入流量進行調整。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月23日
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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）連日春雨帶來豐沛雨量，北水局表示，經評估用水無虞，今天中午開啟排洪隧道及採雙機發電進行調節性放水，放水量約每秒260立方公尺，後續將視水庫入流量進行調整。

北區水資源局晚間發布新聞稿表示，石門水庫從18日至今，集水區共降雨約128毫米，雖然處於枯水期，但仍讓水庫接近滿水位，因此北水局採雙機發電放水控制水庫水位，並在昨天加開永久河道放水口放水。

北水局指出，到了今天中午，水庫的水位持續上升到244.97公尺，距離滿水位只剩3公分，評估公共及農業用水可穩定供應後，北水局在中午12時增開排洪隧道進行調節性放水，合計放水量約每秒260立方公尺，確保水庫安全並兼顧有效水源運用，也是今年首次啓用排洪隧道操作。

北水局說明，這一波春雨對北部地區各水庫蓄水量的挹注明顯，除石門及寶二水庫接近滿庫外，包括新山、翡翠及寶山等水庫蓄水率都超過9成，水情狀況良好，評估整體供水穩定。

不過，北水局表示，依據中央氣象局對未來的天候預測，三月及四月降雨為偏少至正常，呼籲民眾有水當思無水之苦，還是要養成節水的好習慣。（編輯：陳仁華）1110223

水利署北區水資源局表示，石門水庫從18日至今，集水區共降雨約128毫米，雖然處於枯水期，仍讓水庫接近滿水位，23日中午水庫水位持續上升，距滿水位只剩3公分，在評估公共及農業用水可穩定供應後，北水局也增開排洪隧道進行調節性放水。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月23日
水利署北區水資源局表示，石門水庫從18日至今，集水區共降雨約128毫米，雖然處於枯水期，仍讓水庫接近滿水位，23日中午水庫水位持續上升，距滿水位只剩3公分，在評估公共及農業用水可穩定供應後，北水局也增開排洪隧道進行調節性放水。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月23日
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