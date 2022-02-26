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空氣品質拉警報 雲嘉南高屏18測站亮橘燈

2022/2/26 11:01
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）民眾出門注意，根據最新環保署空氣預報顯示，今天西半部地區擴散條件差，影響雲嘉南及高屏地區空氣品質，一早雲嘉南及高屏地區就有18測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，受到輻射冷卻效應影響，清晨西半部地區垂直擴散條件不佳，且環境風場為偏東風，水平擴散條件也差。

根據早上10時的監測結果顯示，雲嘉南空品區及高屏空品區為「橘色提醒」等級，其他地區則為普通至良好等級。

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監測網也顯示，雲嘉南地區及高屏地區一早就有18個測站空氣品質亮橘燈，包含新港、嘉義、新營、麻豆、善化、安南、台南、湖內、橋頭、鳳山、大寮、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港及琉球；指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

空氣預報指出，今天環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，容易有污染物累積，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，至於27日中南部地區因位於下風處，預測高屏地區為「橘色提醒」等級，而28日因東北季風減弱，西半部空品區水平及垂直擴散條件差，易有污染物累積，預測雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳政偉）1110226

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