青年社區參與行動 設計桌遊、教具傳承離島文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）教育部青年署推動青年社區參與行動，不少團隊投入離島地區，透過設計桌遊、魚娃娃教具、田野調查等方式，為當地生活文化留下紀錄，並傳承給新的世代。

青年署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」 ，民國111年度徵件到3月31日為止。教育部今天發出新聞稿，介紹110年度幾組在離島地區的青年團隊。

「年年有鰆」團隊關注澎湖漁業沒落與牽罟（一種捕魚方式）文化的式微問題，提出鹹魚大翻身計畫，設計出縮小版的牽罟漁網、魚娃娃教具和敲魚體驗遊戲，讓當地學生認識各種魚類特徵及耆老傳承下來的捕魚、吃魚智慧。

「熱映像」團隊提出「台灣馬祖女人的私房食譜」計畫，探訪多名遷居到台灣本島的馬祖女性，整理大量文獻，再到馬祖進田野調查，尋找料理背後的故事。他們將相關資料整理為人物誌，保存馬祖人跨海來台的珍貴記憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「忽悠旅社」團隊則是關注金門人口流失議題，設計桌遊融入當地故事、歷史記憶，重塑青年對金門的認同感。他們也在與金門大學合作的工作坊上，實際講解桌遊和試玩，未來將持續優化桌遊設計，希望能發展成學校教案。

教育部表示，青年社區參與行動計畫推動至今，已累積近600件精彩的行動故事。計畫區分為Actor及Changemaker組，分別可獲得最高新台幣20萬元、30萬元行動金，繳交成果並在評審中脫穎而出，還可獲得最高20萬元獎金。相關資訊可參考青年署網站。（編輯：陳政偉）1110226