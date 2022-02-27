邊境鬆綁 3/1起外籍人士可來台不孕症治療

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）國內疫情穩定，疫情指揮中心表示，自3月1日起重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天；健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。

台灣試管嬰兒技術發展先進，價格也很誘人，2020年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，開放外籍人士來台就醫，但去年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發，為優先保留醫療量能供台灣民眾使用，暫停不孕症治療，限縮開放急重症患者來台。

國內疫情趨緩，台灣將走向經濟防疫新模式，逐漸恢復正常生活，近期國內醫療量能充足，衛福部次長石崇良今天告訴中央社記者，來台接受不孕症治療者多數已在台凍卵，考量療程具延續性、生育有年齡限制，中央流行疫情指揮中心決定重新開放台灣不孕症國際醫療。

石崇良說，外籍人士申請來台進行不孕症治療自3月1日起重新開放申請入境。由於台灣入境檢疫10天新制自3月7日起上路，若接受不孕症治療的外籍人士入境日期在3月7日前，仍維持14天檢疫；3月7日後入境，可縮短為10天檢疫。

檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，才可至醫療機構接受醫療服務，需住院治療者應進行採檢；有緊急醫療需求者，可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，檢疫期間需比照疑似個案進行照護。

石崇良說，有來台接受不孕症治療需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1名居住國的醫事人員或其他照護者隨行。有探病者應出具探視日前3天內檢測陰性證明；若為完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上者得免除篩檢。

至於開放外籍人士來台接受健康檢查、美容醫學時程，石崇良表示，由於過去外籍人士來台健康檢查、美容醫學都是搭配旅遊行程，為避免入境者假美容醫學、健康檢查名義，在台行旅遊之實，所以決定與開放外籍人士來台旅遊事宜一併討論規劃。

申請來台進行不孕症治療外籍人士，在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。（編輯：張雅淨）1110227