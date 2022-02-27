關切在台烏克蘭學生 教育部將盤點人數提供協助

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）俄羅斯入侵烏克蘭，在台灣求學的烏克蘭學生可能面臨金援不繼窘境，來台6年的烏克蘭人林歐莉亞希望台灣政府伸援。立委趙天麟說，教育部、外交部已在行動，會研擬方案協助。

林歐莉亞（Kulish Olha）今天與其他旅居高雄的烏克蘭人向趙天麟尋求協助。林歐莉亞的俄羅斯籍好友歐嘉（Olga Galayda）及2名兒子也陪在一旁，表達支持。

林歐莉亞說，高市府昨晚在燈會點上烏克蘭國旗的藍、黃色光，讓她很感動，立刻轉給在烏克蘭的親友，包括在戰場的哥哥，但哥哥還沒看訊息，不知現況如何。

林歐莉亞說，哥哥有心臟病，需要定期到醫院檢查，24日烏克蘭遭攻擊時，哥哥還在住院，她以為哥哥不會是要上戰場打仗的人，但她25日與父親通話，父親卻哭著告訴她，哥哥已自願上戰場。

她說，哥哥認為國家有困難，大家要齊力，才能面對威脅。她的很多表哥等親戚，只要是男生，也都拿起武器抵抗俄軍，捍衛自己居住的小鎮。

林歐莉亞說，俄軍不只針對軍事基地設施，連很多居民居住的房子、醫院、孤兒院都遭炸毀；烏克蘭國防部也有教武裝民眾如何將裝滿油的俄軍坦克毀掉，或看到俄軍坦克往森林走，就把森林燒了，因為沒辦法，要阻止俄軍前進。

除了憂心烏克蘭家鄉處境，林歐莉亞也擔心在台灣求學的烏克蘭學生，她說，據她掌握，在台灣的烏克蘭學生有72人，不知道他們在哪、經濟狀況如何，如果學生無法得到家裡幫助，可能在台學費、生活費會有困難，希望台灣政府能幫忙。

來台灣已12年的俄羅斯人歐嘉嘆氣說，聽到戰爭的消息很心痛，對這次的戰爭很反對、也很不開心，希望挺身支持烏克蘭的朋友，也願意盡己所能，協助付出。

趙天麟說，他已向外交部、教育部了解，教育部會盡快盤點出台灣有多少烏克蘭學生，了解其需要後提供協助，近日盤點後會對外宣布。另外交部也掌握烏克蘭人正湧向波蘭，如果波蘭有力有未逮之處，台灣也會提供協助。（編輯：陳仁華）1110227