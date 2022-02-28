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疫情42/300

2/28增9本土47境外 無新增死亡個案

2022/2/28 14:06（2/28 15:32 更新）
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國內28日新增56例COVID-19確定病例，為9例本土病例、境外移入47例。圖為台北街頭。（中央社檔案照片）
國內28日新增56例COVID-19確定病例，為9例本土病例、境外移入47例。圖為台北街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北28日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今天國內新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，為9例本土病例、境外移入47例；另外，確診個案中無新增死亡病例。（編輯：管中維）1110228

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為9例本土個案及47例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、6例女性，年齡介於未滿5至60多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（6例）、越南（3例）、德國、新加坡、印尼、加拿大、荷蘭、馬來西亞、香港及墨西哥（各1例）移入，另30例調查中。入境日介於今年2月12日至2月27日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,307,048例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,286,217例排除），其中20,489例確診，分別為5,000例境外移入，15,435例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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