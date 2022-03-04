中國通報9例來自台灣 羅一鈞：兩岸都可能感染

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心今天說明，上午接獲中國通報有9例台灣輸入病例，但大多從入境中國到驗出陽性確診的時間較長，因此在台灣或者中國染疫的可能性都不能排除。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會上說明，上午接獲中國通報有9例台灣輸入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），1例於福建驗出、8例為上海驗出。

羅一鈞說明，依照目前掌握的名單，確診個案入境中國時間大多於今年2月中旬之前，發病日介於3月1日至2日，於3月3日確診，從入境到到確診日間隔最短5天，大多數為10天以上，最長甚至有入境29天才確診。

羅一鈞說明，因中國檢驗次數頻繁，檢疫時間也比台灣長，要確認是在檢疫前、檢疫期間或者檢疫末期檢出，但中國未提供Ct值與抗體變化，較無法研判。

至於台灣輸出病例是否對國內疫情有影響，羅一鈞說明，因多數個案入境到確診時間較長，台灣方面會進行接觸者調查，但推估不需要進一步匡列。

羅一鈞也說，經資料比對，9名確診者中有1人曾於去年5月染疫，推估可能是復陽個案，其餘8人則無確診紀錄，但從入境到確診時間較長研判，在台灣或中國感染的可能性都不能排除。

今天高雄新增1名自助餐店員染疫，感染源待釐清，社區疫情狀況備受關注。指揮中心發言人莊人祥說，台灣先前有社區確診病例，因此目前社區仍有偶發性感染，只要出現散發個案，就會盡量疫調釐清，盼控制疫情。

羅一鈞也說，新北市加強版防疫旅宿護理師染疫案今天監測期滿，另外又加上高雄新增的感染源待釐清個案，監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈仍維持6條。

6條傳播鏈分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案，還有設計師、房屋代銷與宗教協會設計師群聚案，以及高雄自助餐店員案。

此外，桃園米迪幼兒園群聚案累計31人確診，指揮中心持續疫調追查，釐清感染源。

羅一鈞說明，今天新增確診的案20831，全家已有4人確診，Ct值偏高且N抗體陽性，且還有1同住家人PCR採檢雖陰性，但檢出N抗體陽性，因此研判是最早感染的家庭，將鎖定這家人的活動史，檢視是否與先前確診者足跡重疊。（編輯：管中維）1110304