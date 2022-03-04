境外移入增76例定序為Omicron 隔4週再驗出Delta

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北4日電）指揮中心今天公布最新定序結果，有76例境外移入病例檢出Omicron變異株、1例檢出4週未見的Delta變異株；其中，Omicron病例以20歲至50歲居多，超過99%為無症狀或輕症。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布過去一週確診病例病毒基因定序結果，累計檢出Omicron變異株病例已突破千例。

羅一鈞表示，在境外移入病例方面，過去一週共有76例檢出Omicron變異株，顯示Omicron仍為全球主要流行病毒株；另有1例為Delta變異株，個案為來自越南的境外移入病例（案20214），距離上次檢出最早在印度發現的Delta已4週。

他指出，目前累計649例境外移入Omicron個案當中，以20歲至50歲年齡層居多，男性多於女性，超過90%為突破性感染，超過99%為無症狀或輕症，多數都在入境後7天內確診。

在本土病例方面，羅一鈞說，本週共新增28例本土Omicron病例，以及2例由境外移入改列本土的Omicron病例，並未新增中重度個案，本土累計定序出363例Omicron病例。

羅一鈞說，據統計，今年1月1日至3月3日，國內累計843例本土病例，因近期桃園出現幼兒園群聚疫情，因此0到9歲個案增加較多、累計103例，20歲至40歲也有增加趨勢、累計509例；另外，今年本土病例共2例重症，其中1人死亡，均為70歲至80歲高齡族群。（編輯：陳政偉）1110304

（指揮中心提供）