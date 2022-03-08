俄烏戰爭影響鮭魚進口 農委會籲改吃石斑、鯖魚

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）俄烏戰爭影響航運，有壽司業者停賣鮭魚生魚片。農委會副主委陳添壽今天說，水產替代性很高，不一定要花那麼多錢吃鮭魚，國產石斑魚、鯖魚都不錯，也推薦秋刀魚、虱目魚等。

俄烏戰爭影響航運，鮭魚出產國挪威水產出口受波及，國內有壽司連鎖業者宣布賣鮭魚生魚片，陳添壽今天出席農委會水試所「里海永續案例躍上IPSI國際平台，為台灣發聲」記者會後，受訪時做出以上表示。

陳添壽說，一般人喜歡鮭魚沒刺、油脂多，但是其實水產的替代性很高，不同飲食習慣的需求也不同，不一定要花大錢吃北方來的油脂多的魚，有的人認為油脂剛剛好就好，菲律賓還希望沒有油脂最好。

他並說，現在不是日據時代，好的東西都出口，現在好的產品要留著自己吃，石斑魚品質就很好，南方澳的鯖魚也很好吃，另外也鼓勵國人食用秋刀魚、虱目魚、小管、沿岸的貝類跟藻類等國產水產。

他說，挪威鮭魚養殖年產量高達150萬公噸以上，是蠻大的數據，比台灣早期漁獲總量145萬公噸、現在約100萬公噸上下，都還要多；且從孵卵、生產到行銷已一條龍生產，產地也不限於挪威，有的擺在加拿大。

他重申，進口鮭魚受影響的不只台灣，也不是烏俄戰爭爆發才發生，前一、兩年船運變貴，進口商算一算不划算，就轉用其他替代了。（編輯：陳清芳）1110308