新版台灣深度減碳政策建議書 中研院年中公布

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（中央社記者張雄風台北9日電）2050淨零排放已經是世界趨勢，中研院今天表示，最新版的「台灣深度減碳政策建議書」預計今年年中就會公布；著重在未來科技上的分析，另外也提供如能源、社會轉型等相關建議。

中研院在2019年曾發布「台灣深度減碳政策建議書」，現在全球趨勢希望達到2050淨零排放，中研院長廖俊智表示，目前建議書經120場會議、透過不同領域共同討論，第一版初稿正在修，接下來還需要再審查，預計年中會發表公布。

相較於2019年版，廖俊智告訴中央社記者，現在的環境較2、3年前完全不同，新版會有更深入探討、建議，特別在科技上有更多分析，另外也在政治、經濟上會有提供意見。

廖俊智舉例，現在談能源轉型，但社會結構、經濟型態也要轉，不是某一方面自己轉而已，是全民一起參與；所以很重要的是社會溝通、教育等，讓大家體認到淨零排放的重要。

廖俊智強調，中研院的角色定位是目前科技還沒辦法達成的事，希望未來5、10年能做到，會持續與產業保持聯絡。

廖俊智提到，目前的碳捕捉技術主要只在排煙道（管），還沒辦法直接從空氣中捕捉二氧化碳；但這樣的技術未來10年應該有機會達到，只是捕捉下來要進行碳儲存，可能又要花更久時間；2030年可開始做，剛開始可能只有少量碳補捉、儲存，但從做中學可逐漸增加、成熟。

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廖俊智認為，中小企業可能是2050淨零排放衝擊最大的族群，然而碳捕捉技術對於中小企業負擔較大，因此建議第一步是朝節能減碳，盤點碳足跡，配合社會推動再生能源、無碳能源。

廖俊智說，未來大多能源會走向電氣化，要在發電端解決減碳的問題，也要更加強社會溝通，不希望一方面推展綠電，一方面又有人說綠電太少沒有用；推展綠電是淨零排放必須要走的趨勢，需要全民一起推動。（編輯：張芷瑄）1110309