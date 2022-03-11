台大師生傅鐘下短講 聲援烏克蘭抗俄入侵

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俄烏戰火持續延燒，台大師生發起聲援烏克蘭活動，11日晚間在台大總校區傅鐘廣場舉辦晚會，與會者帶著標語字卡到場，為烏克蘭人民加油打氣。中央社記者鄭清元攝 111年3月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣大學師生今天在校園地標「傅鐘」前舉辦短講活動，並和烏克蘭學生組織連線，期盼台灣政府提高對俄羅斯制裁力道，並積極研擬「難民法」。

台大學生會今天晚間的活動，由台大社會系副教授范雲、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、台大歷史系特聘教授陳弱水、台大歷史系教授周婉窈等人接連發表短講，並與烏克蘭學生組織遠端連線，傳遞來自台灣的支持。

台大師生連署聲援陷入戰火中的烏克蘭，11日晚間並在台大總校區傅鐘廣場舉行晚會，邀請師生到場分享觀點與想法。中央社記者鄭清元攝 111年3月11日

台大學生會新聞稿指出，俄羅斯入侵烏克蘭至今，已造成軍隊與平民數千人傷亡，超過百萬人民流離失所。海內外許多團體透過募款、連署、遊行等活動，提供經濟與精神上的支持，督促各國執政當局做出必要的回應，對俄羅斯施加外交壓力。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯在短講中提到，俄羅斯將化石燃料出口當成武器，藉此減弱各國的制裁力道。歐洲各國已意識到這個危機，加緊推動節能政策、再生能源發展，減輕對俄羅斯燃料的依賴。

趙家緯表示，台灣也從俄羅斯進口天然氣、煤，政府需要更積極地推動能源轉型，擺脫對化石燃料的依賴。這樣做不只是為了環境好，也是確保國家安全。

台大社會系副教授、民主進步黨籍立委范雲表示，戰爭是一種極端的暴力，會使原本的弱勢者更加弱勢，包括婦女、兒童受害，也包括社會階級較低的人們，更有可能上戰場犧牲生命。

范雲表示，烏克蘭和俄羅斯戰力不對等，但烏克蘭人抵抗的精神，促使一些國家提供更具體的協助，值得台灣人借鏡。她也分享自身參與野百合學運、聲援鄭南榕時，被情治人員盯上，也曾感到害怕和恐懼，但能支持下去，很大的一個力量是來自「被感動」，因而有勇氣去凝視黑暗。

台大歷史系教授陳弱水表示，俄烏戰爭的本質是一個專制政權，不能容忍家門口附近、一個文化相似的民族，卻有民主的社會。台灣人也要學習烏克蘭，面對外敵必須展現自我保衛的意志，願意做出犧牲，讓其他民主國家有伸出援手的理由。

台大歷史系教授周婉窈也說，中國從未放棄武力攻台，烏克蘭給台灣的啟示是，唯有強大國防和人民堅定意志才能阻戰。

今天短講中，有學生拿出「今日烏克蘭，明日台灣」的海報，提醒台灣人重視俄烏戰爭的發展。台大學生會希望透過活動，形成更強烈的公眾力道，促使台灣政府增強對俄羅斯的制裁力道，包括限制技術出口，撤除對俄國營事業的投資，甚至是對俄關閉領空、港口。

台大學生會也呼籲政府積極研擬「難民法」，建立庇護機制，協助烏克蘭人度過人道危機。他們同時也呼籲檢討台灣的兵役政策，建立務實的軍事訓練制度，以應對中共政權對台與日俱增的軍事威脅。（編輯：陳政偉）1110311

台大學生會連署聲援烏克蘭，11日晚間並在總校區傅鐘廣場前舉行晚會，台大歷史系教授陳弱水出席與會，針對俄烏戰爭與國際情勢發表短講。中央社記者鄭清元攝 111年3月11日

俄烏戰火延燒引發全球密切關注，台大學生會11日晚間在傅鐘廣場舉行聲援烏克蘭晚會，民進黨籍立委范雲應邀出席並發表短講。中央社記者鄭清元攝 111年3月11日

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣大學師生11日晚間在校園地標「傅鐘」前舉辦短講活動，聲援烏克蘭。中央社記者陳至中台北攝 111年3月11日

台大學生會連署聲援烏克蘭，11日晚間在台大總校區傅鐘廣場舉行晚會，現場與烏克蘭的學生組織連線，師生現場透過電腦收看直播，聆聽第一線的聲音。中央社記者鄭清元攝 111年3月11日