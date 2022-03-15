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巴拿馬貨輪擱淺吉貝嶼5個月 預定5月上旬移除

2022/3/15 12:14
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）巴拿馬籍貨輪信燕輪 FORTUNE去年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，交通部航港局今天說，船上殘油已清除完畢，預定5月上旬完成船體移除。

航港局發布新聞稿指出，共召開17場應變會議，與海保署、海巡署及澎湖縣政府等相關單位合作處理擱淺在吉貝的信燕輪，去年11月6日將船上殘油全數抽除完畢，因台灣冬季東北季風強，海上作業不易，至今年1月11日辦理船體移除採購作業，3月1日由海歷公司得標，並將採浮揚拖帶方式拖離。

航港局表示，將要求海歷公司以對環境影響最小、在天候及海象允許狀況，提前於5月上旬完成船體移除。

航港局長葉協隆今天赴吉貝村活動中心，召開信燕輪船體移除說明會，與地方居民就船體拖離、環境污染防治充分溝通並達成共識。

葉協隆說，吉貝嶼內有豐富的人文景觀與文化遺址，為台灣重要石滬群及珊瑚礁所在地，也是澎湖夏日度假的熱門據點，航港局將確實監督海歷公司，移除船體時以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。（編輯：管中維）1110315

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