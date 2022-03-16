琉球公船3/19要停航 公所鄉代會各執一詞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

琉興公司公船主要服務琉球鄉親交通需求，是琉球鄉親往返東港就學、就醫的重要交通工具，但因鄉公所送審新台幣350萬元營運經費案遭鄉代表會否決，16日宣布將自19日起停航中央社記者李卉婷攝 111年3月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）航行小琉球、東港的公船，由於鄉公所送審350萬元提案遭鄉代會否決，沒錢加油，今天宣布19日起停航，直到有經費；鄉代會則反駁，「是公所未列使用明細，非惡意杯葛」。

屏東唯一的離島小琉球不論通勤或旅遊，往返全都仰賴船舶，唯一的公營交通輪「琉興公司」，當初為擔負鄉親通行任務而設，也是現今6間交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，且居民票才60元，是不少小琉球人依賴的通勤方式。

上午廣播車繞行琉球鄉，宣布「公船因為無法支付員工薪水與油錢，預定將於19日停航，並委託聯營交通船支援琉球開往東港早上7時船班，若要搭船學生與鄉親要到白沙碼頭搭乘。」讓當地民眾相當錯愕。

琉球鄉長陳國在強調，公船等同是琉球人的腳，以服務鄉親為目的，不可能隨意停航，現在因營運資金墊付案未通過，2月就發不出工作人員薪水，3月實在撐不下去，只能沉痛宣布3月19日起停航。

陳國在表示，因公船為鄉親至關重要的通勤方式，營運資金墊付案往年都照例如常通過，但今年不知道為何突然被否決，連給公所說明的時間都沒有，而代表會質疑資金流向，其實每個月都會出報表報向縣府、審計室，內容也就人事費及油錢和小額維護費。

琉球鄉民代表會主席陳慶豐告訴中央社記者，公船不是沒有錢付薪水、加油，今年1月撥款新台幣400萬元給公所作為營運資金；如有不足，往年到7月臨時會可追加，但今年才3月又提出350萬元的追加，質疑資金使用，要求公所提出檢視明細，卻未獲明確回應，最終否決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳慶豐說，代表會否決350萬元追加與公船停駛，根本是兩碼事。公船以服務鄉親為主要目的，不可能凍結公船預算，變成琉球鄉親的公敵。14日已正式函文給公所，要求說明公船營運支付細項，22日起將連續進行3天的臨時會檢視。

公船主要服務對象為琉球鄉親，鄉民只收60元，3歲到高中學生族群僅30元，老人、重大傷病者則是免費。早上7時從琉球發出首班船直到下午6時45分收班，遇週五為體貼外地上班鄉親，延到晚上7時才從東港返程開船，是琉球鄉親往返東港就學、就醫重要交通工具。（編輯：孫承武）1110316