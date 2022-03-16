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中南部空氣品質紅爆 應避免外出

2022/3/16 10:22（3/16 10:48 更新）
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環保署空氣品質監測網指出，16日上午台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等17個測站空氣品質呈紅色警示。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署空氣品質監測網指出，16日上午台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等17個測站空氣品質呈紅色警示。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社網站16日電）根據環保署空氣品質監測網訊息，今天上午10時台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等17個測站空氣品質呈現紅色警示，建議所有族群應減少在戶外活動。

環保署空品提醒指出，中部、雲嘉南地區、橋頭、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

根據預報資料，今天環境風場轉為偏東風，西半部地區午前水平及垂直擴散條件較差，較易累積污染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望稍好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級。1110316

圖為16日上午10時高雄橋頭空品測站影像。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
圖為16日上午10時高雄橋頭空品測站影像。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
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