全教產籲讓代理教師兼職 教育部：經學校同意就可

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（中央社記者陳至中台北19日電）全國教育產業總工會昨天召開記者會，呼籲開放代理教師兼職。教育部今天回應，代理教師經學校同意就可兼職，寒暑假期間若沒有聘約，也可從事其他工作。

全國教育產業總工會（全教產）指出，考試院擬有限度解除公務員兼職限制，已將「公務員服務法」修正草案送立法院審議。在此時，建議教育部先解除代理教師兼職禁令。

全教產指出，目前只有台北市、金門縣、嘉義市等縣市中小學代理教師有領足12個月薪水，多數代理教師一年聘期不到12個月，寒暑假零收入，即便可到大學兼課，但職缺僧多粥少。

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中央社記者詢問教育部，今天獲得文字回應。教育部解釋，中小學代理教師在聘期內想兼職，須經學校同意，確保能兼顧學生學習權益；寒暑假期間如果沒有聘約，就不適用相關兼職規定，可從事其他工作。

不過，教育部提到，代理教師如果在學校有兼行政職務，就適用「公務員服務法」兼職的相關規定。另外，為避免教師幫學生補習引發爭議，教育部也在民國101年2月決議，代理教師和正式專任教師一樣，不能在校外從事補習、家教教學活動。（編輯：郭諭儒）1110319