83%機師被排2個以上長程航班未經同意 工會憂過勞

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（中央社記者吳欣紜、汪淑芬台北26日電）桃園市機師工會今天說，民航局曾指示若要機組員每月飛超過2個以上長程航班應獲機組員同意，但據調查，有83%表示公司未取得同意，要求民航局改善。對此，民航局表示了解中。

桃園市機師職業工會今天發布新聞稿指出，民航局及中央流行疫情指揮中心曾於明確指示航空公司應給予機組員休息日以及連續長班派飛應取得組員同意指導規範，顯見指揮中心對機組員可能過勞而引起身心健康問題的重視。

不過，卻有眾多工會會員反應，航空公司在執行面上仍存在違反民航局政策，工會在4日至10日間，針對已被航空公司排定3月份長程航班班表的會員現況調查，共有超過170名長程航班機組員會員完成填寫。

工會指出，根據調查，3月份被航空公司排班需執勤超過2個長班以上的前艙機組員，航空公司未事前取得組員同意者高達83%，其中華航組員佔比85%、長榮組員佔比15%。

工會表示，以3月份被航空公司排班需執勤超過2個長班以上卻未取得前組員同意者的機隊分析，777機隊佔比45.5%、350機隊佔比35%、747機隊佔比17.5%、787機隊佔比2%，若再以職階分析，正機師佔25%、副機師（含資深副機師）佔75%，凸顯資淺的副機師更容易遭到航空公司以違反民航局與指揮中心指示的不利益排班對待。

工會呼籲，為避免機組員過勞，民航局提出解決辦法，包含應直接對2航空公司全體機組員是否同意「跨月造成長時間執勤或每月超過2個以上長程航班」進行普查，並將此一意願調查結果留存於民航局，並由民航局要求在每個月班表排定後，直接向民航局完整報備。

工會認為，後續民航局就可明確比對未表達同意「跨月造成長時間執勤或每月超過2個以上長程航班」組員，卻遭航空公司不當排班者的實際情況，並針對違反指示與政策的航空公司依情節程度給予警告或相關必要處置。

對此，民航局回應，經過協調，航空公司同意每月第3個長程航班的派遣，事先需經當事人同意，有關工會疑問，民航局了解中。（編輯：郭諭儒）1110326