早安世界》立院通過18歲公民權修憲案 仍需公民複決至少965萬票確認
立院通過18歲公民權修憲案 仍需公民複決至少965萬票確認
立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，若通過公民複決，未來年滿18歲的中華民國國民將有選舉、罷免與創制、複決等公民投票之權，並有被選舉權。立法院院會三讀表決這項修憲案時，出席立委109人全數贊成通過，後續將進行中華民國憲政史上首次修憲案公民複決程序。根據憲法增修條文規定，公民複決的通過門檻須有效同意票過選舉人總額的半數，依2020年大選有效選舉人數（超過1931萬），要有965萬以上人同意才算通過，且要年滿20歲的國民才具有這次修憲複決公投的投票權。（看完整報導）
修憲複決是否併九合一待決 專家：合併可刺激青年返鄉投票
立法院會25日通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。根據規定，修憲案通過後經公告半年，應於3個月內投票複決。至於是否有機會與將在11月26日舉行的九合一大選合併舉行，中選會表示，將於收到公告滿半年的立法院函文後決議。學者分析，若複決投票合併年底九合一舉行，對於縣市長選舉刺激年輕人返鄉投票意願有正面效果。而年輕選票在緊繃的藍綠結構中為關鍵，各政黨都卯足全力爭取。（看完整報導）
烏克蘭擅數位戰 科技部長：花2年強化網路韌性 俄軍無法癱瘓
俄羅斯入侵一個月以來，烏克蘭總統澤倫斯基透過網路視訊向全球喊話，宣傳效果驚人，其背後功臣為年僅31歲的副總理兼科技部長費多羅夫，他在俄國開戰後立即號召全球駭客對俄國進行網攻，烏克蘭的網路至今也保持暢通，成了抵抗俄軍進攻的關鍵。費多羅夫說，烏克蘭耗時2年半透過備份和建立資料庫等方式，打造具強大韌性的網路系統，目前可確定俄國沒有能力癱瘓如此先進的數位基礎建設。（看完整報導）
美敲定向歐洲擴大供應天然氣 德國估2年後擺脫對俄依賴
美國總統拜登和歐盟執行委員會主席范德賴恩25日公布，美國今年將協助對歐洲多供應150億立方公尺液化天然氣，以幫助歐洲減少對俄國化石燃料的依賴。德國也表示正大幅減少向俄國購買能源，石油進口量將在6月減半，煤炭運交也將於今年秋季結束。至於天然氣，經濟部長哈柏克稱，若現在對俄實施禁運會反過來傷害自己，因此只能逐步減少進口量，預計2024年中以前，可擺脫對俄國依賴。（看完整報導）
尹錫悅習近平通話 關切北韓試射新洲際彈道飛彈
南韓總統當選人尹錫悅25日與中國國家主席習近平通話約25分鐘，為中國首次在南韓總統上任前就安排通話。尹錫悅表達對北韓24日試射火星-17新型洲際彈道飛彈的憂心，中國與南韓雙方同意針對北韓的行動緊密合作。習近平也以「無法搬家的鄰居」形容兩國關係，將促進更積極的高層對話，兩人盼在供應鏈、氣候變化等多種領域擴大實質合作。（看完整報導）
台經院：低物價時代回不去了 3月CPI漲幅恐破3%
俄烏戰爭帶來國際大宗物資價格上漲壓力，讓通膨持續升溫，台經院院長張建一25日表示，去年基期偏低，加上國際油價對台灣CPI影響很大，外食費可能續漲，3月CPI年增率有機會突破3%。張建一指出，因戰爭及疫情導致的供應鏈移轉效應等大環境影響下，未來物價不太可能再回到過去30年的低水準，大家要有心理準備。（看完整報導）
上海疫情居高不下 專家：Omicron BA.2可1傳10
中國上海市這波COVID-19本土疫情進入第3週，抗疫專家張文宏表示，上海目前流行Omicron亞型變異株BA.2，1人感染後可傳染10人，傳播力度是2020年疫情初期的3至5倍，且病毒潛伏期縮短，基本上3天可以傳一代，10天可能傳染1000人。他指出，依目前防控策略來看，雖然病例數仍上升，但目前整個傳播指數級的上升已被打斷。（看完整報導）
基努李維聲援西藏 影片遭中國影片網下架
洛杉磯時報指出，好萊塢男星基努李維在3月初表達對西藏的支持，中國影片網因此刪了他的作品。「中國數字時代」研究員表示，不清楚是哪個單位下令刪除基努李維的影片，不過中國的監管單位或網站平台會主動刪除他們覺得不妥的內容。報導並說，基努李維與中國電影業的關係深厚，他不惜讓自己在中國的事業發展面臨風險，令人驚訝。（看完整報導）
Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前證實，200多萬劑Novavax疫苗將陸續抵台，有機會成為國內第5款獲准施打的COVID-19疫苗。Novavax疫苗與高端疫苗同屬次單位蛋白質疫苗，易過敏者接種後出現不良反應的風險較低。這款疫苗保護力如何？哪些人適合施打？中央社整理相關資訊帶讀者了解。（看完整報導）
台北市明天起禁賣電子煙、加熱菸 違者最高罰5萬元
台北市衛生局宣布，新興菸品管理自治條例27日生效後，市內全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告電子菸等類菸品及加熱式菸品，違者可處最高新台幣5萬元罰鍰，衛生局相關人員將在實體店面、夜市、攤販等地聯合稽查。同時，未滿法定吸菸年齡者不得使用新興菸品，否則須接受戒菸教育。（看完整報導）
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