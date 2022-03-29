台銀館前分行櫃員確診匡47人居隔 足跡疫調中

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台灣銀行館前分行1名懷孕櫃員今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市衛生局表示，已匡列職場、同住者等共47人居家隔離，足跡將在疫調後公布。

台北市衛生局今天下午舉行視訊記者會說明疫情現況，疾管科長張惠美表示，台北市今天新增3例本土個案，其中1例為20多歲女性（案23063），居住在中山區，為台銀館前分行櫃員，27日開始出現喉嚨不舒服等症狀，昨天採檢陽性確診，Ct值22.1。

張惠美指出，案23063已匡列47人居家隔離，包含9名同住家人、17名職場同事及21名足跡相關風險對象，其中6人採檢結果為陰性，其餘仍在陸續安排檢驗中。

張惠美說，另外2例個案為20多歲印尼籍家庭看護工（案23064）及其40多歲雇主（案23065），案23064從27日開始出現發燒等症狀，昨天採檢陽性確診，Ct值17.7；案23065隨後被匡列採檢確診， Ct值14.3，目前沒症狀。

張惠美表示，案23064還有另外2名接觸者被匡列居家隔離，採檢結果仍未出爐，與案23065、案23063都還在疫調中，足跡將在確認後另行公布。

此外，張惠美說，有關昨天確診的海洋大學教師（案23022）、新北三重女業務相關個案（案22952）及大潭電廠相關個案（案23024），衛生局總共匡列123人居家隔離，其中39人採檢結果為陰性，其餘仍在檢驗中；另擴大採檢133人，其中6人結果為陰性，其餘仍在檢驗中。（編輯：張銘坤）1110329